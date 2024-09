Sindicatos educativos se reunirán con Viciana el jueves para retomar negociaciones e insistir en sus reivindicaciones

Reclaman propuestas "realistas" al consejero y más recursos económicos para poder llevarlas a cabo



MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad de Madrid volverán a reunirse este jueves, 12 de septiembre, con el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, para tratar de retomar las negociaciones e insistir en sus reivindicaciones, que pasan fundamentalmente por la reducción del horario lectivo docente y las ratios de alumnos por aula.

Éstas eran unas de las principales cuestiones abordadas el curso pasado en la negociación del nuevo acuerdo marco docente, las cuales se vieron truncadas y desembocaron en dos jornadas de huelga, después de las cuales hubo un primer encuentro entre consejero y sindicatos antes de acabar el curso que, sin embargo, se saldó sin avances.

Con motivo del inicio de las clases en Primaria y segundo ciclo de Infantil este lunes en la Comunidad de Madrid, los cuatro sindicatos de la mesa --CC.OO, ANPE, CSIF y UGT-- han convocado a los medios a las puertas de la Consejería, en la madrileña calle de Alcalá, para informar de cómo se está desarrollando este inicio de la actividad lectiva.

Allí han anunciado la convocatoria de esta reunión por parte de Emilio Viciana, en la línea con lo solicitado por las propias organizaciones. La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO Madrid, Isabel Galvín, ha confirmado que en este encuentro, para el que no se les ha facilitado orden del día, los sindicatos llevarán su propia propuesta con el fin de "retomar las negociaciones" y, principalmente, de cara a la definición de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025, en los que "ya deben de estar trabajando".

Para el presidente de ANPE Madrid, Andrés Cebrián, la convocatoria de la reunión supone "una buena noticia" y espera del consejero "propuestas realistas", que para su organización pasan también por cuestiones relacionadas con las retribuciones de los docentes, reducción de burocracia o atención a la diversidad.

PIDEN MEDIDAS CONCRETAS

En cualquier caso, advierten de que el encuentro no puede limitarse a lo ocurrido en anteriores citas, en las que el titular de Educación de la Comunidad mostraba su apoyo a las reivindicaciones de los profesionales sin medidas concretas. "Decirnos que sí, que nos entiende, que está de acuerdo con nosotros, que comparte nuestras reivindicaciones, pero que no hay dinero. Eso a nosotros ya no nos vale", ha sentenciado el representante de ANPE.

Poco optimista se ha mostrado al respecto el responsable de Educación de CSIF Madrid, Miguel Ángel González, debido a la ausencia en la misma de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert. "Mucho nos tememos que va a ser simplemente un poco de postureo" y "un quiero y no puedo como viene siendo hasta ahora", ha advertido, tras lo que ha reclamado "un calendario de negociación realista" y que el que comienza sea "el último curso en el que la educación pública madrileña se vea mermada en la calidad en favor de otros sistemas".

Por último, desde UGT Madrid, Teresa Jusdado ha coincidido en la poca confianza hacia el encuentro con Viciana, quien "después de negociar durante varios meses la reducción de la jornada lectiva, permisos y licencias", los "dejó en la estacada". "Esperemos que haya tomado nota y que en esta ocasión se presente con una propuesta seria y un calendario de negociación", ha concluido.

Jusdado ha explicado que ante la situación que viven los centros, muchos ya se están organizando en asambleas para fijar un calendario de negociación, que tendrán en los días 15 y 25 de septiembre sus primeras fechas, si bien las organizaciones de la mesa han apostado por esperar al desarrollo de las negociaciones y a mantener la "unidad de acción".

En este primer día de clase para 574.807 alumnos madrileños de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, los sindicatos han insistido en que "faltan profesores en los centros", con 4.389 asignaciones pendientes, según los datos ofrecidos por Isabel Galvín.

Un "retraso de contrataciones" que para la líder de la Federación de Enseñanza de CC.OO Madrid significa que "sólo esta semana, la Consejería se ha ahorrado más de cuatro millones y medio que tenía presupuestado para contratar profesores".

Isabel Galvín también ha criticado el aumento de la carga lectiva que afronta gran parte del profesorado en este curso, pese a las reivindicaciones de la comunidad educativa, al tiempo que ha puesto en duda los datos de reducción de ratios anunciada por el consejero durante la presentación del nuevo periodo lectivo.

73 CENTROS COMIENZAN LAS CLASES "EN OBRAS"

La representante de CCOO ha alertado, por otro lado, de que hoy "al menos 73 centros" comienzan las clases con obras en sus instalaciones, en algunos casos con situaciones "muy graves", como el del Centro de Educación Especial de Vallecas, cuya situación el sindicato ha denunciado a la Inspección de Trabajo.

Desde ANPE, Andrés Cebrián ha subrayado las condiciones en las que trabaja el profesorado, con "carga de trabajo excesiva" y un agravio retributivo frente a otras autonomías, lo que genera, ha advertido, "problemas de salud mental" en estos profesionales.

Para Cebrián, la solución pasa por "mayor financiación" y ha lamentado la "falta de recursos" que, a su juicio, demuestra la Comunidad de Madrid para la educación pública, mientras "parece que para la concertada sí que hay recursos".

Finalmente, Miguel Ángel González, de CSIF, ha puesto en duda que el curso pueda "comenzar con normalidad" cuando una tercera parte de los maestros que hoy iniciaban las clases, 9.400 de "unos 35.000" desconocían a 4 de septiembre "cuál era su destino y su centro educativo para este curso".