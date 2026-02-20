Sindicatos piden a nuevo jefe de Policía Municipal de Madrid "cambios reales y efectivos" ante "problemas estructurales"

Archivo - Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de la Policía Municipal de Madrid han dado la bienvenida a su nuevo director, Antonio Domingo Ayuso, a quien además le piden que lleve a cabo "cambios reales y efectivos" ante los "problemas estructurales" del Cuerpo.

"El Cuerpo arrastra una serie de problemas estructurales y organizativos que requieren decisiones firmes y soluciones concretas", afirman desde el sindicato CSIT Unión Profesional, que apelan al nuevo jefe policial a iniciar una nueva "etapa" en la Policía Municipal de la capital.

Así, abogan porque desde "el primer momento" se establezcan una serie de canales de comunicación "fluidos" y que faciliten el intercambio de opiniones. También piden que se aborden "de manera prioritaria" las cuestiones que afectan a las "condiciones laborales" como a la "calidad" del servicio.

Desde el sindicato han aseverado que mantendrán una "actitud firme, responsable y constructiva en defensa de los intereses de los policías municipales" ahora en esta nueva etapa que se abre en el cuerpo policial madrileño tras la salida del ya exdirector Pablo Enrique Rodríguez y el nombramiento de Domingo Ayuso.

Rodríguez pasó por una baja de cuatro meses y medio después de que atropellara a una niña circulando con un coche policial el día del gran apagón, en abril de 2025, motivo por el que la izquierda ha ido pidiendo insistentemente su dimisión. Más recientemente ha sido cuestionado por dudas en los procesos de oposiciones.

La vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, anunció el jueves el cese de Rodríguez argumentando que "terminaba una etapa" y se procedía a la "renovación en el ámbito de la Policía Municipal de Madrid" con el nombramiento de Domingo Ayuso como nuevo director general.

El nuevo jefe policial es una persona que ya estaba dentro del equipo de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento como subdirector dependiendo de la Coordinación de Seguridad y Emergencias. Es ingeniero de caminos, Canales y Puerto y anteriormente ha trabajado para el Ayuntamiento de Pozuelo y para la Comunidad de Madrid.