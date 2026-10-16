Sindicatos tachan de "éxito" la huelga educativa y avisan de nuevas acciones la semana que viene

Numerosas personas durante la celebración de una asamblea abierta de profesorado con motivo de la huelga educativa, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). Este encuentro está diseñado como un espacio de debate, intercambio y organización para los do - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga Unitario de la Educación Pública de la Comunidad de Madrid ha calificado de "éxito" la huelga educativa indefinida y ha anunciado nuevas acciones para la segunda semana de movilizaciones durante una asamblea abierta este viernes en el paseo de Fernán Núñez del parque de El Retiro.

Cientos de profesores de la enseñanza pública, con sus características camisetas verdes, han participado en la asamblea, que coincide con el tercer día de huelga. El comité está formado por CC.OO., CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, así como por las plataformas docentes Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP.

La secretaria de la Federación de Enseñanza de CC.OO., Aída San Millán, ha informado a Europa Press de que el lunes habrá una concentración ante la Consejería de Educación a las 12 horas y el martes y el miércoles, asambleas de zona y acciones descentralizadas. El jueves están previstas una concentración frente a la Asamblea de Madrid por la mañana y una manifestación a las 18 horas desde Atocha hasta la Consejería.

El viernes, para cerrar la segunda semana de huelga, tendrá lugar una asamblea unitaria en la plaza de Oriente, donde, según San Millán, se decidirán cuestiones relativas al seguimiento de la huelga, como en la de este viernes.

La asamblea de El Retiro ha servido como espacio de encuentro, participación y organización del profesorado movilizado para abordar el desarrollo de las primeras jornadas de huelga, la continuidad de las movilizaciones y sus reivindicaciones "para salvar la educación pública".

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