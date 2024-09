Sindicatos ven "retroceso" en educación pública y esperan un inicio "menos caótico" de un curso marcado por el conflicto

La Comunidad presume de "récord" de becas en un periodo lectivo que comienza con 1.267.286 alumnos y 1.394 docentes más



MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos educativos alertan de un "retroceso" en la educación pública madrileña a un día de que comiencen las clases en el primer ciclo de Infantil y esperan que el inicio del nuevo curso resulte "menos caótico" que el anterior, en medio de un "contexto de conflicto" por las reivindicaciones laborales de los docentes.

En concreto, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín, ha alertado de "falta de profesores" en los centros públicos madrileños y ha criticado que, en lugar de disminuir el horario lectivo como reclaman los profesores, para muchos de ellos "va a subir.

Frente a estas críticas, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha destacado el "récord" de becas con el que comienza el nuevo curso, que tendrá, según sus cifras, un total de 1.267.286 alumnos y 1.394 docentes más respecto al curso pasado.

"Este va a ser el mejor inicio de curso en mucho tiempo", ha asegurado el consejero en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos, en la que ha presentado el nuevo curso escolar.

CC.OO. CUESTIONA LAS CIFRAS DEL CONSEJERO

En declaraciones a Europa Press, Galvín ha puesto en duda los números de Viciana, negando el aumento de docentes y asegurando las clases comienzan "con 2.800 plazas menos".

"Esto automáticamente significa que habrá 700 profesores menos en la enseñanza pública o más", ha advertido, al tiempo que ha asegurado que "aproximadamente el 45% de la plantilla del profesorado de secundaria va a cerrar su horario a 21 horas" semanales. "No solamente no vamos a bajar el horario lectivo, sino que lo vamos a subir", ha aseverado la representante de CC.OO.

En concreto, este sindicato ha detectado que faltan "5.745 profesores a día de hoy" en la Comunidad. "No avanzamos, sino que retrocedemos", ha insistido al respecto Isabel Galvín, quien también ha asegurado que "más del 50%" de los centros públicos, tanto en Infantil como en Secundaria, "no pueden aplicar esa bajada de ratio" porque "no han abierto las unidades que se necesitan" mientras "siguen cerrando unidades".

Sobre ese recorte de plazas, Isabel Galvín ha puesto como ejemplo el "cierre de Bachilleratos" en el IES Ramiro de Maeztu en la capital, pese a tener "lista de espera de 150 alumnos", o el del Instituto San Isidro, donde "se han cerrado dos cursos de Secundaria a pesar de también tener una lista de espera que supera los 150".

Por último, desde la Federación de Enseñanza de CC.OO han criticado también la falta de alusión de Emilio Viciana en la presentación del curso al cierre de escuelas infantiles que en los últimos meses, una situación que afecta "a casi mil alumnos y mas de 100 trabajadoras".

UN CURSO QUE EMPIEZA EN UN CONTEXTO DE CONFLICTO LABORAL

Un curso que arranca mañana en un "contexto de conflicto" entre la Administración educativa y los sindicatos y docentes a cuenta de sus reivindicaciones sobre bajada de horario lectivo o de ratios en las aulas.

Una falta de acuerdo que desembocó en la convocatoria de hasta cinco jornadas de huelga a lo largo del curso pasado. Sobre esto, el responsable de Enseñanza Pública de UGT Madrid, Ricardo Marchand, se ha referido en declaraciones a Europa Press a este "contexto de conflicto" heredado del periodo lectivo anterior, ya que "no se ha llevado a cabo la implantación de ninguna de las reivindicaciones de las organizaciones sindicales de la mesa sectorial".

Unas movilizaciones, que según han advertido los sindicatos, continuarán en estos primeros compases del curso, como señala el responsable de Educación de CSIF Madrid, Miguel Ángel González, quien defiende la "necesidad" de estas medidas para "aumentar la calidad en la educación pública".

Así, los sindicatos preparan reuniones para acordar el calendario de movilizaciones, que tendrán un primer episodio el próximo domingo 15 de septiembre, con una marcha por el centro de la capital convocada por la 'marea verde', y que se buscan que sean "lo más seguidas" posible para conseguir el objetivo final de que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades atienda sus peticiones, subraya González a Europa Press.

La manifestación, convocada por la Asamblea Marea Verde Madrid, partirá a las 12.00 horas desde Neptuno, continuando por le Paseo del Prado hasta la fuente de Cibeles, donde enfilará la calle Alcalá para concluir frente a la sede de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, informaron los convocantes en sus redes sociales.

CSIF ADMITE UN INICIO "MENOS CAÓTICO" DEL CURSO

En cuanto a la puesta en marcha del curso, el representante de CSIF Madrid sostiene que el inicio está siendo "sensiblemente menos caótico" que el año pasado, como explica Miguel Ángel González, quien apunta a que las asignaciones del profesorado "están funcionando bien".

No obstante, precisa que "como siempre", se están produciendo "un montón de errores de asignación" que están obligando tanto a funcionarios en expectativa, como en prácticas o interinos "a acudir a las direcciones diarias para reclamar que se les adjudique una vacante que existe".

En cualquier caso, insiste en que la situación es "sensiblemente mejor que el año pasado", cuando "fue un caos y hasta finales de septiembre no consiguieron los centros tener a toda su plantilla disponible".

Al hilo de esto, su homólogo de UGT confía en que "no se repita el caos del curso anterior" en cuanto a gestión de las becas de comedor o los diferentes fallos en las aplicaciones informáticas que "impidieron iniciar el curso con todas las plantillas en los centros", ya que por el momento "todavía no se han completado".