Condenan a 3 años de cárcel a un guardia que "cometió un error" al notificar una multa de tráfico

El Tribunal Supremo ha condenado a tres años de prisión y a dos años de inhabilitación especial para cualquier cargo o empleo público a un Guardia Civil que "cometió un error" al notificar una multa de tráfico.

Así lo ha explicado a Europa Press la madre del agente, Montserrat Peñas, quien ha señalado que han iniciado una campaña de recogida de firmas en change.org para pedir al Ministerio de Justicia el indulto de su hijo, R.G., de 26 años.

"Es una sentencia desproporcionada e injusta. Él cometió un error al escribir la fecha de la denuncia, error que reconoció en el pliego de descargo, al reconocerlo, la denuncia quedó totalmente anulada y no siguió su curso, y por lo tanto ahí debería haber quedado la cosa. Pero como la conductora denunciada parece que no estaba conforme, interpuso una denuncia a su vez en el juzgado de Fuenlabrada y todo esto siguió adelante, hasta que hemos llegado al Supremo", ha señalado.

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de la familia y guardia civil retirado, Juan Gregorio, ha explicado que debido a que la condena es de tres años de prisión R.G. "automáticamente entrará en la cárcel". "Ahora lo que cabe es un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero, lamentablemente, esto irá para años", ha asegurado.

La madre del agente ha explicado que la condena "es algo tan desproporcionado que mucha gente no lo cree". "No hay nada más detrás. Mi hijo no conocía a esta persona de nada, no hay nada más. Mi hijo no ha dicho lo que pone el Tribunal Supremo que ha manifestado en el juicio. Tenemos las grabaciones del juicio de la Audiencia Provincial. Es todo un cúmulo de errores absurdos e ilógicos", ha añadido.

En cuanto al hecho de que a R.G se le expulse de la Guardia Civil a raíz de la condena, Montserrat Peñas, ha indicado que "al echarle de la Guardia Civil, le quitan su vida". "Desde que tenía uso de razón, mi hijo sólo quería ser Guardia Civil. Mi hijo disfruta con su trabajo, vive su trabajo, no es justa esta sentencia", ha subrayado.

"Es tan absurdo que cuesta creerlo, la condena es de tres años de prisión y dos de inhabilitación mientras que etarras asesinos y violadores están en la calle y por un simple error al escribir parece ser que merece estar en la cárcel, por todo ello solicito ayuda en la recogida de firmas para al menos conseguir el indulto", señala la madre en la recogida de firmas de change.org.

"FALSEDAD DOCUMENTAL"

La sentencia del TS, a la que ha tenido acceso Europa Press, fue emitida el 5 de diciembre de 2013, por la Sala de lo Penal y confirma el fallo dictado por la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, el 15 de julio de 2013.

En el fallo, se condena a R.G. a tres años de prisión, por un delito de "falsedad documental", además, lo condena a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, al pago de una multa de seis meses, con una cuota diaria de seis euros, e inhabilitación especial para cualquier cargo o empleo público por un periodo de dos años, así como al pago de la mitad de las costas procesales.

El Supremo considera que "no se ha producido la lesión del derecho a la presunción de inocencia" . "El recurrente falsificó los hechos de los boletines de denuncia al exponer en los mismos una infracción de tráfico cuando esta no había tenido lugar en la hora allí fijada (el agente no estaba de servicio en ese momento), como tampoco el día en cuestión, en uno de estos boletines", especifica el TS.

"No existe infracción de Ley por cuanto el recurrente es Guardia Civil, y por tanto, agente de la autoridad que faltó a la verdad en la narración de los hechos expuestos en los boletines de denuncia referentes a una presunta infracción de tráfico", señala el Tribunal.