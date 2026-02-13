Los 38 tanques de tormentas de Madrid almacenaron en enero 1,1 millones de m3 de agua, el equivalente a 470 piscinas olímpicas - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los 38 tanques de tormentas de la ciudad de Madrid --grandes depósitos que almacenan el agua de la lluvia procedente de la red de alcantarillado-- recopilaron solo en el primer mes de este 2026 hasta 1,1 millones de metros cúbicos de agua, el equivalente a más de 470 piscinas olímpicas.

Son datos aportados por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, han visitado el tanque de tormentas de Arroyofresno, bajo el Club de Campo, considerado uno de los mayores del mundo con una capacidad próxima a los 400.000 metros cúbicos de agua, ocho veces más que el estanque del Retiro.

La visita coincide tras un mes de enero catalogado como el más lluvioso desde 1996. Almeida ha recorrido desde la sala de mando hasta el propio depósito situado en el nivel inferior, en el que se almacena el agua procedente de la red de alcantarillado durante los episodios de lluvia y ha destacado que su papel es clave al eliminar los vertidos directos al río en momentos de intensas lluvias para lograr disminuir la carga contaminante que se produce en esas circunstancias.

También ha comprobado cómo a través de un sistema de desbaste (rejas autolimpiantes) se retiran toneladas de residuos sólidos y se evita su llegada al cauce del río. Se trata fundamentalmente de botellas, toallitas, ramas y colillas, entre otros tipos de residuos.

LOS MIGUELES

Almeida ha subrayado la importancia de estas instalaciones municipales durante episodios de intensas precipitaciones y en la eliminación del vertido de elementos contaminantes al río. En esa línea, el Ayuntamiento ha finalizado la redacción del proyecto de ampliación del tanque de tormentas de Los Migueles, en el distrito de Vicálvaro, que, actualmente, cuenta con dos depósitos y una capacidad de almacenamiento de 37.500 metros cúbicos.

Los trabajos de ampliación permitirán duplicar esta capacidad hasta los 75.000 metros cúbicos gracias a la construcción del tercer y el cuarto deposito. Este tanque de tormentas, situado en Vicálvaro y asociado a la Estación Regeneradora de Aguas Residuales de Sur Oriental, dará cobertura una vez ampliado a los nuevos Desarrollos del Sureste. La inversión estimada se sitúa en el entorno de los 27 millones de euros.

UN INVIERNO ESPECIALMENTE LLUVIOSO

Los tanques de tormentas de la ciudad de Madrid han vivido un enero especialmente intenso ya que ha sido el más lluvioso desde 1996, unas cifras que se mantienen en este febrero al haber llovido 3,5 veces más que en el mismo mes del año pasado y el doble de la media de los últimos veinte años.

Esta situación ha provocado que estas instalaciones hayan almacenado a lo largo del pasado mes 1.181.250 metros cúbicos de agua, el equivalente a 472 piscinas olímpicas llenas. Esto supone más del doble de volumen de agua que en enero de 2025, cuando se almacenaron 578.865 o casi el triple (un 194% más) que la media de agua desde 2020 en el primer mes del año, cuando la media ha sido de 401.174 metros cúbicos.

TRECE DÍAS DE LLENADO DEL ESTANQUE

También destaca que en enero de este año se han registrado trece días de llenado del tanque, esto es, l mismo número de días que sumó este mismo mes en los últimos tres años: un día de llenado en 2023, seis en 2024 y otros seis en 2025. A lo largo de todo 2025, los 38 tanques almacenaron un total acumulado de 7,8 millones de metros cúbicos de agua.

Por tanques de tormenta, el de Butarque es el que ha almacenado más agua, con un total de 510.800 metros cúbicos, seguido del de Arroyofresno, con 441.117. A lo largo del pasado año el tanque de tormentas de Butarque almacenó 3,7 millones y el de Arroyofresno 2,3 millones de metros cúbicos de agua procedente de las lluvias.

Madrid cuenta actualmente con cuatro grandes tanques de tormentas en los puntos más estratégicos y 34 más pequeños repartidos por la ciudad. Los 38 suman una capacidad total de almacenamiento de 1.410.100 metros cúbicos. Los ubicados en Arroyofresno y en Butarque son dos de los más grandes de Europa, con una capacidad de almacenamiento aproximada de 400.000 metros cúbicos.

Cuando las precipitaciones son intensas llega un momento en el que el caudal recogido supera la capacidad de tratamiento de las estaciones depuradoras o de transporte de la red de alcantarillado. En ese instante se activa el papel de los 38 tanques de tormentas repartidos por la ciudad de Madrid: los excedentes de caudal se derivan a estas instalaciones, donde se almacenan hasta que pasa la tormenta y se pueden transportar y tratar.

Su papel es relevante al reducir los residuos y la contaminación en el agua del río, además de garantizar la seguridad al minimizar los riesgos de crecida en determinados puntos del río Manzanares.

COMO "LLENAR EL BERNABÉU DE AGUA"

Almeida ha destacado que un tanque de tormentas "es una de esas infraestructuras desconocidas en la ciudad de Madrid pero críticas en momentos difíciles como los que se están viviendo desde el punto de vista de la lluvia".

"Con este tanque de tormentas lo que nos permite precisamente es que en este tipo de episodios podamos aligerar los peligros y los riesgos de inundaciones que pueda haber en una ciudad como Madrid", ha destacado. "Tengamos en cuenta que el total de tanques de tormentas y la capacidad de los tanques de tormentas es de un hectómetro cúbicom que es llenar completamente el Estadio Santiago Bernabéu de agua", ha comparado.