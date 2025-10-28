La tasa de basuras, el aborto y hasta María Corina Machado y Charlie Kirk protagonizan el Pleno de Cibeles de mañana

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La tasa de basuras, el aborto y hasta la líder opositora velezolana María Corina Machado y el activista norteamericano asesinado Charlie Kirk protagonizarán este martes el Pleno ordinario de Cibeles.

La sesión arrancará con una comparecencia de la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, a instancias de Vox sobre la tasa de residuos, una comparecencia que llegará días después de la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales de 2026 que, como novedad, introducirá ara el cómputo de la tasa de basuras el número de empadronados en la vivienda. La tasa de basuras seguirá apareciendo en el Pleno en forma de pregunta (Más Madrid) y de proposición (PSOE y Más Madrid).

El "empeoramiento de la limpieza" será otra de las grandes cuestiones del Pleno una vez que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, reconociera que necesitaba mejorar. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ya ultima el informe con las mejoras que le había solicitado el regidor. Vox preguntará por la limpieza, igual que Más Madrid.

El viernes se celebró un Pleno extraordinario sobre el supuesto 'síndrome del post-aborto'. Cuatro días después volverá al Palacio de Cibeles de la mano del PSOE, que preguntará al alcalde "si considera que las mujeres madrileñas tienen que irnos a otro lado a abortar, tal y como ha manifestado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso".

Como proposición, el PSOE buscará que el Pleno "reafirme la defensa del aborto como un derecho reconocido y protegido y que se inste al Gobierno municipal a proteger la neutralidad de los servicios públicos municipales garantizando que no se realicen campañas falaces y desinformativas".

En el apartado de preguntas, el PP se interesará por el Plan Madrid Capital 21 y el principal partido de la oposición, Más Madrid, por el director general de la Policía Municipal y por el "caos" en el transporte público.

CHARLIE KIRK, MARÍA CORINA MACHADO Y GAZA

El Grupo Municipal Vox llevará este martes al Pleno ordinario de Cibeles una proposición para condenar el asesinato del activista conservador y comentarista político estadounidense Charlie Kirk, abatido el pasado mes de septiembre durante un acto en una universidad de Utah, y bautizar un espacio público de la ciudad de Madrid con su nombre, preferentemente que "tenga relación con jóvenes".

La política internacional seguirá dejando su impronta en Cibeles porque, de la mano del PP, se debatirá una proposición para felicitar a la líder opositora venezolana María Corina Machado por el Nobel de la Paz dado que su reconocimiento "trasciende ideologías y constituye un deber ético hacia quienes defienden la libertad y los derechos humanos en todo el mundo". El PP elevará además una proposición, ya en clave nacional, para exigir al Gobierno de España la financiación urgente que haga viable la aplicación de la Ley ELA, aprobada por unanimidad en el Congreso hace ahora un año.

Sin salir del plano internacional, Más Madrid buscará el respaldo de Cibeles en "su apoyo incondicional a las víctimas civiles del pueblo palestino, a defender el cumplimiento del Derecho Internacional y a comprometerse con la reconstrucción y la justicia".

Con las protestas propalestinas en la etapa final fallida de la Vuelta Ciclista, el PSOE preguntará al Gobierno si considera "que se garantizó la transparencia con el apagado de las cámaras coincidiendo con la manifestación celebrada el pasado 4 de octubre".

TIPOLOGÍA DE LAS MOCIONES

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya ha contestado al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que debería asumir las consecuencias si quiere que las mociones políticas de los plenos sean vinculantes, como las dos reprobaciones que lleva a sus espaldas.

"No pueden defender que son de obligado cumplimiento habiendo sido reprobados y habiendo sido pedida su dimisión pero, sin embargo ellos digan que estos son los (acuerdos plenarios) que no hay que cumplir", ha replicado Almeida un día antes de que Javier Ortega Smith defiende la obligatoriedad de cumplir las mociones aprobadas. El regidor ha apuntado a Más Madrid como los que constataron por escrito en su mandato que "los acuerdos del Pleno no podían ser vinculantes siempre que fueran políticos".