Los taxistas seguirán con sus planes de huelga aunque esperan un "compromiso real" de la Comunidad el lunes

Publicado 18/01/2019 14:45:28 CET

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los taxistas de Madrid han asegurado que se mantiene la convocatoria de huelga indefinida prevista para el próximo lunes, que arrancará a las 6 de la mañana, y esperan un compromiso "real" por parte del presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, durante la reunión prevista con el sector el próximo lunes de cara a lanzar una regulación inmediata de la VTC.

El secretario de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Santiago Simón, ha explicado en declaraciones a Europa Press que lo mejor sería "acortar lo máximo posible" la huelga y que desde la Comunidad les "ofrecieran una regulación y una legislación" que les satisfaga.

Simón ha detallado que van a esperar a ver qué les ofrece la Comunidad, pero que lo que tiene claro es que quieren "compromisos básicos" y "que sea algo tangible y real", que "regule el escándalo de 6.500 VTCs que hay en Madrid".

"Proponen una especie de reforma 'exprés' de la que no sabemos más, pero lo que nosotros pedimos es muy fácil y sencillo, que no hagan de taxis vehículos que no están autorizados para ser taxis", sentencia Simón.

La Federación Profesional del Taxi ha insistido en que hasta que no tengan algo "tangible" no van a desconvocar. "Ojalá tengamos que desconvocar porque nos ofrezcan algo real y tangible, ya que nuestro leit motiv es trabajar y dar servicio a la ciudadanía", ha argumentado Simón.

Además ha asegurado que "los mayores perjudicados" también son ellos, ya que "los meses de enero y febrero son en cuesta" y precisamente la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) les "salvaría el mes y ahora, sin embargo, no van a ingresar nada". No obstante, han asegurado que "no tienen más remedio", porque si continúan "con esta situación en dos o tres años desaparece el taxi".