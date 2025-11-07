El teléfono 012 contra las drogas atiende a más de 450 personas en su primer año

La consejera de Sanidad, Fátima Matute; el de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín; y el de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, durante la presentación del balance del primer año del plan contra drogas. - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado este viernes los avances del Plan Regional contra las Drogas y del servicio 012 contra las drogas, que ha cumplido su primer año de funcionamiento "atendiendo a más de 453 personas", la mayoría menores de 30 años.

García Martín ha visitado las instalaciones del servicio 012 acompañado del consejero del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y su compañera de Sanidad, Fátima Matute, en un acto tras el cual el portavoz ha hecho balance del primer año de funcionamiento del servicio.

Según ha detallado, el 012 contra las drogas es "atendido de forma perfecta" por 19 psicólogas durante las 24 horas del día, todos los días del año y también a través de distintos canales, incluido WhatsApp. En este primer año, la mayoría de personas atendidas eran "afectados" por las drogas que piden "orientación".

García Martín ha destacado que más del 34% de las llamadas que reciben y que atienden son de personas que tienen menos de 30 años. El 28% de las consultas están relacionadas con la cocaína y algo más del 18% con el cannabis, de modo que "casi el 50% está relacionado con el uso de estos dos tipos de drogas".

92% DE LAS MEDIDAS DEL PLAN REGIONAL YA EN MARCHA

El consejero ha recapitulado parte del Plan Regional contra las Drogas y ha afirmado que ya se han ejecutado en torno al 92% de las 75 medidas de la iniciativa. "Ya se están ejecutando y por tanto ya son una realidad al servicio de todos y cada uno de los ciudadanos que lo puedan necesitar", ha celebrado.

García Martín ha recordado que gran parte de estas iniciativas están dirigidas a los jóvenes madrileños, con camapañas de prevención que han alcanzado a más de 4 millones de jóvenes con acciones como los 3.200 carteles espejos colocados en colegios, institutos, estaciones de Metro o bibliotecas.

El objetivo de esta medida concreta era el de "decirle a los jóvenes que eran ellos los que tenían que decir alto y claro no a las drogas y sí a la vida, una vida en libertad que el uso de las drogas les condena a perder", ha recorado el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

García Martín ha agradecido el papel de la Consejería de Educación en la implementación del plan, con 700 talleres de prevención sobre el uso del cannabis en los institutos y en los que han participado unos 21.000 alumnos de tercero y cuarto de la ESO; y ha adelantado que en este curso se podría superar el millar de participantes.

También ha recordado que se han habilitado "buzones" físicos y buzones con código QR para denunciar el consumo o la venta de drogas en los entornos escolares. Hasta ahora, este servicio ha recibido un total de 233 denuncias anónimas.

MADRID REDUCE EL CONSUMO DE CANNABIS ENTRE LOS JÓVENES

El consejero ha destacado los "resultados alentadores" de la última encuesta sobre el consumo de drogas y sustancias prohibidas, según la cual la prevalencia del consumo de cannabis se sitúa en el 19%, ocho puntos menos que el último estudio antes de lanzar la campaña regional.

"Madrid ha reducido este consumo y además por encima de lo que lo ha hecho la media nacional", ha recalcado García Martín, advirtiendo de que, no obstante, la edad en la que se inician los jóvenes al consumo de sustancias se sitúa ligeramente por debajo de los 15 años.

"Vamos a seguir trabajando para ello, vamos a seguir mejorando nuestros servicios de atención y de rehabilitación", ha remachado el consejero, que ha abundado en que el consumo de drogas "afectan a personas de todas las edades, de cualquier tipo de condición" y que "detrás de cada caso hay una vida destrozada".