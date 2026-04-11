Un televisor, un respirador o un piano de viento, olvidos que llegan a la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid

Archivo - Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un televisor, un respirador, un dron, un piano de viento o videoconsolas son algunos de los olvidos que llegaron en marzo a la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid.

Lo hicieron junto a altavoces, audífonos, balones, bastones, bicicletas infantiles, un carrete de fotos, cepillos dentales eléctricos, una flauta, lotería, una máquina de apnea, prismáticos, o un ukelele.

Entre los 8.034 objetos depositados en la oficina en marzo se contabilizan 459 cinturones, 742 gafas, 107 libros, 477 llaves, 92 maletas, 240 mochilas, 315 teléfonos móviles o 494 prendas de ropa.

Los objetos podrán ser entregados a quienes acrediten su propiedad en la Oficina, situada en el paseo del Molino, 7 y 9, en días laborales. Está abierta de 8.30 a 14 horas de lunes a viernes, excepto los días 24 y 31 de diciembre