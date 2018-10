Tomás Gómez teme la "tentación de que se muevan las cosas poco" en el PSOE porque eso llevaría a una "derrota segura"

Actualizado 25/11/2011 14:54:39 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha mostrado este viernes, a pocas horas del Congreso Federal de mañana, su temor ante la "tentación de que se muevan las cosas poco" porque eso llevaría a una "derrota segura".

En la Agrupación Socialista de Puente de Vallecas, donde ha estado acompañado por los diputados Juan Barranco y Maru Menéndez, y por el secretario general de los socialistas vallecanos, Pablo García-Rojo, Tomás Gómez ha defendido que "no valen componendas" y que la "tentación de que se muevan las cosas poco" puede llevar a una "derrota segura".

En su opinión, "hay que arriesgarse" en un momento en el que el partido ha sufrido un importante varapalo electoral, los "peores resultados del PSOE en democracia", como ha señalado, y se tiene que ir "no a una coma sino a un punto y aparte".

Eso es lo que propondrá mañana en el Comité Federal, una iniciativa que se traduce en que la militancia pueda elegir al secretario general y no sólo los dirigentes. Es consciente de que esto supondría modificar la normativa del PSOE pero no ve obstáculo alguno ya que "si se puede cambiar la Constitución esto también".

Para desacreditar a los que le han acusado de no respetar la normativa interna vigente, Gómez ha recordado que salió elegido como secretario general de los socialistas madrileñas con esas mismas normas en un congreso y que alcanzó la candidatura a las elecciones de mayo en un proceso de primarias. Comparando ambos procesos, el de Parla se decanta por el segundo al considerar que se profundiza más en la calidad democrática al dar voz a los militantes.

Gómez defenderá así que haya más de un candidato a la Secretaría General del partido con el fin de profundizar en el debate interno del PSOE y no ha ocultado su predilección por Carme Chacón. "Si yo fuera ella no me lo pensaría (y presentaría candidatura)", ha repetido.