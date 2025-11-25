Toscano (Vox) dice que los hombres "son víctimas del 25N" y Fernández (PP) contesta que deje "numeritos políticos"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Vox en el Ayuntamiento Carla Toscano ha espetado que los hombres "son las verdaderas víctimas del 25N", Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, mientras que el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, le ha pedido que deje los "numeritos políticos" y que la lucha contra la violencia de género "no es ideología, es una realidad".

"¿Por qué hay un día contra la violencia que sufre la mujer pero no un día por la violencia que sufre el hombre? ¿Por qué decirle un piropo a una mujer es sexista pero decirle un piropo a un hombre no? ¿Por qué insultar a una mujer es violencia pero insultar a un hombre no? ¿Por qué criticar a una mujer cargo público es violencia política pero criticar a un hombre con cargo público no? ¿Por qué si una mujer es asesinada por un hombre se le dedica un minuto de silencio pero si es un hombre no? ¿Por qué si una mujer se manifiesta como agredida es obligatorio creerla pero si el que se manifiesta como agredido es un hombre no?", ha enumerado Toscano en el Pleno de Cibeles.

La edil de Vox ha llegado a afirmar que se ha "normalizado esta discriminación contra los hombres en aras de un relato falso que viene de instituciones supranacionales y de otros poderes por el que se deifica y se diviniza la mujer".

"Pues lo siento, señores, pero a mí me importa la mujer lo mismo que el hombre porque me importan todas las personas. Por eso afirmo que los hombres son las verdaderas víctimas del 25 de noviembre y no pienso pasar por el aro de que los hombres valen menos porque hombre es mi hijo, hombre es mi padre, hombres fueron los que evangelizaron y descubrieron América, los que empezaron la reconquista, los que descubrieron la penicilina, la anestesia, hombres fueron los que escribieron el Quijote, hombre fue el que dio su vida por todos nosotros", ha declarado Toscano.

VOX, "POLÍTICAMENTE TRISTES"

En su argumentación ha incluido que "ni 25 de noviembre ni gaitas, la violencia no tiene sexo y la bondad, la virtud y el heroísmo tampoco", lo que ha sido contestado por el delegado del área social, que le ha instado a que el año que viene sí acuda al acto institucional del 25N, donde hubiera escuchado testimonios de familiares de víctimas de violencia machista pero "Vox quiere embarrarlo todo" y lo hacen porque "políticamente son unos tristes, no pueden vivir si a los demás les va bien".

Mientras tanto, "en Madrid se trabaja para luchar contra la violencia de género y así el servicio SAV atiende a 11.229 mujeres en 2024; 379 mujeres y 614 menores en la zona de estancia temporal; 347 mujeres y 285 menores en centros de emergencia; casi 2.000 mujeres y más de 400 hijos atendidos en el CAPSEM y más de 2.200 mujeres atendidas en los Puntos del Observatorio", por ejemplo.

José Fernández ha acusado a Vox de "construir muros, la izquierda también, porque no es posible que digan que se están desmantelando los recursos de violencia de género, como dice la izquierda, y Vox diga que el PP es la izquierda perfumada". "Frente al muro de la izquierda, frente al muro de Vox, está el PP, que dice que sí que hay violencia de género, que vamos a luchar contra ella y vamos a seguir aumentando los presupuestos en esta materia, como ha hecho José Luis Martínez-Almeida desde que es alcalde, que ha pasado de 7 a 16 millones", se ha comprometido.