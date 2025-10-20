Un total de 20 colegios formalizan su petición para sumarse a impartir 1° y 2° de Secundaria a partir del próximo curso

Archivo - Varios niños van al colegio, a 29 de abril de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una veintena más de colegios públicos de la Comunidad de Madrid han formalizado ya su petición para sumarse a impartir 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a partir del próximo curso 2026/276.

Así lo ha informado el consejero de Educación, ciencia y Universidades, Emilio Viciana, durante un encuentro informativo, donde ha destacado el "buen funcionamiento" de las primeras semanas de clase en los colegios públicos que han empezado a impartir el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Esta iniciativa, pionera en España, permite a los alumnos que terminen 6° de Primaria cursar 1º y 2º de esta nueva etapa en su propio colegio y junto a sus compañeros, antes de dar el salto al instituto en 3º, ya con 13 o 14 años.

El consejero ha subrayado la "excelente" acogida de esta medida por parte de familias y asociaciones escolares, un interés que provocó que cerca de 300 centros solicitaran información sobre la misma durante el pasado curso. Finalmente fueron 52 colegios los que recibieron autorización para incorporar la ESO a su oferta educativa, 49 de los cuales ya la imparten desde septiembre.

Ahora, una veintena de colegios públicos repartidos por todas las Direcciones de Área Territorial (DAT) están dando los pasos necesarios para formalizar su petición de cara al próximo curso 2026/27. Al igual que ocurrió el pasado año, los solicitantes deben recabar el apoyo de sus Consejos Escolares y contar con unas instalaciones que solo requieran de adaptaciones o pequeñas obras para acoger a los estudiantes.

Los técnicos de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades serán ahora los encargados de comprobar la viabilidad de las propuestas, que se han presentado en apenas un mes y medio desde el comienzo del curso. "Creemos que es una medida absolutamente necesaria para proteger la infancia y la preadolescencia", ha apostillado Viciana.

JORNADA PARTIDA

Sobre la jornada partida, el consejero ha detallado que la comisión jurídica asesora ya tiene el decreto. Una vez que pase este trámite, donde se emitirá un informe, la Comunidad atenderá las observaciones y lo aprobará "dentro de muy poco".

"Dentro de este decreto lo que hacemos es regular la jornada partida como la jornada ordinaria en los centros Educativos Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo reforzamos el papel de las familias a la hora de poder de tomar la decisión del cambio de jornada", ha informado.

Esto se traduce fundamentalmente en que, con una representación de un tercio en el Consejo Escolar, las familias podrán iniciar el procedimiento de cambio de jornada y tendrán "más representación" a la hora de tomar esta decisión.