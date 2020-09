Una treintena de asociaciones del sur firman un manifiesto contra confinamientos selectivos y las "políticas clasistas"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 asociaciones ciudadanas de Usera, Puente de Vallecas, Villaverde y Carabanchel, junto con la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), han firmado el Manifiesto por la Dignidad del Sur ante la segunda oleada del coronavirus, en el que rechazan los confinamientos selectivos y las "políticas clasistas y racistas que el gobierno de la Comunidad de Madrid está desarrollando".

Son políticas "enfocadas a la discriminación de los vecinos y vecinas del sur", recoge el texto, porque "en lugar de proteger, cuidar y prevenir que la población más vulnerable de la ciudad sufra las mayores tasas de contagios han optado por la estigmatización, la exclusión y la discriminación territorial".

"Cuando se cumplan las ratios escolares, cuando se conozca la ratio médico/paciente y funcionen nuestros centros de salud, cuando se contraten los rastreadores necesarios, cuando usar el transporte público no implique hacinamiento, cuando el contrato de limpieza de nuestras calles valga lo mismo que el de los barrios ricos, cuando se haga PCR a toda la ciudad. Entonces, sólo entonces, si nada ha cambiado, nos confinaremos", han argumentado.

Las asociaciones reclaman el Plan de Desarrollo del Sur, con inversiones que reduzca la brecha social como "camino que el sur admitirá para frenar los contagios".

"SOMOS LA MANO DE OBRA BARATA"

"Para estos gobiernos somos la mano de obra barata de esta ciudad global, somos el lugar donde se ubica todo lo que la ciudad necesita pero le molesta, como depuradoras, incineradoras, industria contaminante desde hace décadas. Somos a quienes confinar cuando las cosas no van bien", han lamentado.

"Nos hemos cansado de aguantar", han asegurado las asociaciones porque sufren la condición de ser "barrios eternamente olvidados". "Se ha optado por la política del miedo, por culpar 'los comportamientos individuales', como si nuestros barrios fueran los únicos donde se incumplen ocasionalmente las normas, o como si no hubiéramos visto comportamientos inadecuados promovidos y alentados por las propias administraciones, como corridas de toros superando aforos o manifestaciones en barrios con alto poder adquisitivo", han desgranado.

Tampoco se han olvidado de las "concentraciones negacionistas". "Nos gustaría saber por qué no se han creado puntos Covid para no saturar nuestros centros de salud, por qué no se cumplen los rastreos, por qué los resultados de los PCR tardan siete días en darse, por qué no hay seguimiento médico de los pacientes en cuarentea, por qué no hay sanciones a quienes incumplen las normas de protección y prevención", han enumerado las entidades firmantes.