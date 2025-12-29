Tres heridos graves en un accidente de tráfico en la M-507 en Navalcarnero con tres turismos implicados. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultados heridas de gravedad y otras tres con pronóstico leve después de producirse un accidente de tráfico con tres turismos implicados en el kilómetro 0,5 de la carretera M-507, en el término municipal de Navalcarnero.

La primera llamada al centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid se ha producido a las 17.45 horas de este lunes, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Al lugar acuden cuatro dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y excarcelan a uno de los conductores, un joven de 20 años que había quedado atrapado en uno de los vehículos. Sanitarios de Summa 112 le han trasladado con pronóstico grave al Hospital Clínico con traumatismo abdominal y torácico.

Por otro lado, también han sido trasladadas a centros hospitalarios cinco personas más. Tres de ellas, un hombre de 47 años con sus dos hijas menores viajaban en uno de los turismos y se encuentran con pronóstico leve, aunque han sido trasladadas por precaución al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.

Las otras dos personas que se encontraban en otro de los turismos, un hombre de 41 años y una mujer de 37 años han sido trasladadas al hospital Rey Juan Carlos de Móstoles con pronóstico potencialmente grave por poli contusiones.

La atención médica ha sido realizada por el SUMA 112 con el apoyo de las protecciones civiles de Navalcarnero y Villa del Prado.

Guardia Civil se encarga de las investigaciones en torno a lo ocurrido. La carretera, de un carril por sentido, ha sido cortada por agentes de la Benemérita para facilitar el trabajo de los equipos de Emergencia.