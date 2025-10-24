Tres joyas barrocas de Madrid se unen en la ruta Tría Áurea, que reivindica la herencia del Siglo de Oro en la capital

Archivo - La Capilla Musical de la iglesia de San Antonio de los Alemanes - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid propone con Tría Áurea una ruta por el pasado con tres joyas barrocas madrileñas, que reivindican la herencia del Siglo de Oro en la capital.

Se trata de San Antonio de los Alemanes, el convento de San Plácido y el Real Monasterio de las Comendadoras de Santiago, que han sido reivindicadas por la concejala de Turismo, Almudena Maíllo, durante un acto celebrado en la Casa de la Panadería.

Maíllo ha afirmado que es preciso sacar pecho de una de las "cumbres de la historia cultural" de la capital y ha añadido que es "justo" que la ciudad ponga en valor los pilares sobre los que están edificadas "obras maestras" del Siglo de Oro.

"Esta visita es una manera de soñar Madrid y un viaje en el tiempo por calles donde aún resuena los pasos de quienes pintaron y escribieron algunas de las mejores páginas del arte de nuestra ciudad", ha subrayado.

Maíllo se ha referido a San Antonio de los Alemanes como una de las iglesias "más bellas y desconocidas" de Europa. Este templo está cubierto por frescos realizados por Luca Giordano, Francisco Rizi y Juan Carreño de Miranda, de ahí que "se le considere la Capilla Sixtina de Malasaña".

Por su parte, el interior del convento de San Plácido alberga obras de Rizi, Claudio Coello, Gregorio Fernández y esculturas de Manuel Pereira, a pesar de su fachada "sombría". También el Real Monasterio de las Comendadoras de Santiago está decorado con frescos, mármoles y un coro alto.

Este recorrido puede realizarse desde este viernes e incluye, además del acceso a los tres templos, una audioguía gratuita. El abono, que tiene un precio de 19,50 euros, tiene una duración de 48 horas. La ruta cuenta con tres idiomas disponibles, español, inglés y francés.

DIÁLOGO ENTRE FE, BELLEZA Y HUMANIDAD

El director de Arte Sacro ArtiSplendore, Francisco Gabarrón, ha destacado que estos tres templos expresan un "diálogo entre la fe, la belleza y la humanidad" características propias del siglo XVII.

"Con su entrada cada visitante contribuye directamente a la conservación de estos tres espacios excepcionales asegurando que su historia, su arte y su espíritu perduren para las generaciones futuras", ha señalado.

Además, ha destacado la "caridad" del proyecto puesto que parte de los beneficios se destinarán a la Real Hermandad del Refugio de Madrid, que desde hace "siglos" ofrece comida y compañía a quienes más lo necesitan.

"Nuestro trabajo nos demuestra que la tecnología y la sensibilidad pueden caminar juntas para poner el arte al servicio de las personas. Así, Tría Áurea no es sólo un recorrido artístico, es un puente entre el pasado y presente, entre belleza y bondad", ha aclarado.

"DESCUBRIR EL CENTRO DE OTRA MANERA"

La concejala ha recordado que Madrid es el segundo destino urbano más visitado del mundo, después de París, y que esta iniciativa supone una "oportunidad para descubrir el centro de otra manera".

Por su parte, Laura García Roman ha puesto voz a las palabras escritas por el CEO de Óptima Cultura, Francisco Moya. Ha enfatizado en "llevar la cultura más allá de las fronteras" y ha invitado a los visitantes a mirar el patrimonio "con el corazón", además de sentirlo como un "espacio vivo" que habla de historia, fe y arte.

Maíllo, en la misma línea, ha apelado a los propios madrileños a realizar la ruta de su ciudad y ha concluido agradeciendo al sector privado su apoyo en esta iniciativa.