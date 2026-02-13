Tres personas con autismo encuentran empleo con el nuevo servicio regional de inserción laboral: "He ganado confianza"

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, visita las instalaciones del nuevo servicio de inserción sociolaboral (Serpais) dedicado exclusivamente a personas con autismo. - EUROPA PRESS

El nuevo servicio de inserción sociolaboral (Serpais) dedicado exclusivamente a personas con autismo de la Comunidad de Madrid ha ayudado en sus primeros cincos meses de vida a tres personas a encontrar un empleo, un hecho que les ha ayudado a "ganar confianza".

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado este viernes las instalaciones de este nuevo recurso, ubicado en la sede de la Fundación A la Par, en el que, desde su puesta en marcha han participado 36 personas en las aulas formativas, de las cuales 30 se encontraban en situación de desempleo y seis permanecían inactivas.

Miguel Ángel Menéndez, un joven de 27 años con autismo, es uno de los tres participantes que han accedido a un puesto de trabajo, mientras que las seis inactivas han pasado a situación de búsqueda activa de empleo.

Según ha explicado, hace poco ha empezado a trabajar en un almacén de la tienda Renatta&Go. El varón conoció este programa gracias a su centro base. Desde el primer momento aprendió a manejar LinkedIn, habilidades sociales y a perder los nervios.

"Estaba nervioso por enfrentarme a entrevistas y demostrar mis fortalezas, pero mi preparadora me ayudó a tener confianza y autoestima. Todos somos uno y queremos encontrar empleo. Este empleo me ayuda a crecer de forma profesional. He ganado confianza y quiero independizarme en un futuro", ha detallado.

La socia fundadora de la empresa, Marta Suárez, ha aplaudido la labor del programa y defendido que dentro de los equipos "cada empleado y director tienen la misma importancia". "Miguel Ángel trabaja igual o mejor que los que llevan bastante tiempo. Esperamos que vengan más a ayudarnos", ha subrayado.

Este nuevo servicio, gestionado por la Fundación A la Par, contará con una inversión regional de más de 400.000 euros y está dirigido a ciudadanos de entre 18 y 40 años con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. La presidenta fundadora de la asociación, Carmen Cafranga, ha subrayado que quieren seguir trabajando para "hacer realidad los objetivos de muchas personas".

"TENER UN TRABAJO ES MUCHO MÁS QUE UN SALARIO"

Tras la visita, la consejera madrileña ha destacado la importancia de este dispositivo que "ofrece una oportunidad para que puedan sentirse útiles y formar parte de la sociedad, además de construir una vía hacia su autonomía y su futuro".

"Tener un trabajo es mucho más que un salario. Te permite ser reconocido y formar parte de la sociedad. Hay muchas personas que tienen motivación y ganas y una formación y dedicación impecable para su futuro. Nosotros seguiremos impulsando los recursos que miren a la persona y respeten su ritmo", ha subrayado.

Este nuevo recurso se une a los cuatro Serpais públicos ya existentes, orientados a favorecer la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual mediante la elaboración de un programa individualizado de inserción.

En cada plan se trabaja el desarrollo de competencias personales para la vida independiente; se ofrece orientación formativa y laboral, y asesoramiento para la búsqueda activa de empleo. Solo en 2025 participaron en los primeros Serpais 458 personas, de las que 120 consiguieron un trabajo.