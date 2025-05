El TSJM confirma la condena a 12 años de cárcel para Emilio 'El Loco' por el crimen de Chapinería

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la pena a 12 años de cárcel impuesta a Emilio R., alias 'El Loco', por el asesinato de su suegra, a quien mató y descuartizó en julio de 2020 enterrando su cadáver a unos metros de la vivienda en la que convivían en la localidad madrileña de Chapinería.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que los magistrados confirman la condena impuesta en diciembre al acusado por un delito de asesinato, con la concurrencia de las circunstancias atenuantes analógicas de confesión y de dilaciones indebidas.

De igual modo, ratifica que se le imponga también la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, el pago de la mitad de las costas procesales, así como la medida de libertad vigilada por un tiempo de 5 años, a cumplir con posterioridad a la pena privativa de libertad impuesta.

Emilio cumplirá por estos hechos como máximo 8 años de cárcel, ya que a la condena hay que restarle los casi cuatro años que estuvo en prisión provisional, desde el 8 de agosto de 2020 hasta julio de 2024, fecha en la que se acordó su libertad provisional. Cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

ABSOLUCIÓN DE SU PAREJA

Asimismo, la sentencia de instancia se basó en el veredicto del jurado, que absolvió a la entonces pareja de Emilio e hija de la fallecida, África, quien se sentó en el banquillo de los acusados a instancias de la acusación particular. Esta acusación representaba a la hermana de la fallecida.

En su declaración, el acusado admitió durante el juicio el crimen y mostró su arrepentimiento. "Me arrepiento de todo. No me entra en la cabeza cómo he podido hacer eso", manifestó ratificando la confesión que en su día hizo ante la Guardia Civil y el juez que instruyó el caso.

A Emilio se le detuvo unos días después de los hechos, el 4 de agosto de 2020, tras hallar una persona restos humanos en un descampado próximo a la vivienda de María Luisa, en la localidad madrileña de Chapinería. 'El Loco' confesó ante la Guardia Civil que mató y descuartizó a su suegra con un hacha y un serrucho, enterrando su cadáver desmembrado en tres bolsas de plástico en un descampado.

El acusado afrontaba 18 años de cárcel de petición fiscal por un delito de asesinato, mientras la familia solicitó prisión permanente revisable tanto para Emilio como para África. La defensa solicitó una eximente completa por trastorno mental con internamiento en un centro penitenciario psiquiátrico.

Durante la instrucción, el acusado manifestó que la cabeza de la víctima, de 73 años, "se la habían llevado las alimañas". El crimen se produjo el último fin de semana de 2020. El cuerpo sin vida de la mujer fue hallado semienterrado en un paraje a las afueras de Chapinería. La cabeza nunca ha aparecido.