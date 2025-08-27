El túnel de Sol reabre este jueves y las líneas C-3 y C-4 de Cercanías recuperan la normalidad en el servicio

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El túnel de Sol de la red de Cercanías de Madrid entre Atocha y Chamartín, cerrado por obras desde el pasado 19 de julio, reabrirá este viernes día 28, dos días antes de lo previsto, y las líneas C-3 (entre Aranjuez y Atocha) y C-4 (tanto el ramal entre Parla y Atocha como el que une Alcobendas/Colmenar con Chamartín Clara Campoamor) recuperarán la normalidad y la estación de Sol volverá a estar abierta.

Un corte que se produjo con motivo de las obras de mejora que Adif está desarrollando en Atocha Cercanías desde el pasado día 2 de julio y que, una vez finalizadas en 2026, permitirán la ampliación de la capacidad del túnel en un 33%, con la incorporación de una vía más, lo que beneficia especialmente a las líneas C-3 y C-4.

Con una inversión de 54 millones de euros, esta actuación también facilitarán la gestión de incidencias, mejorará los tiempos de viaje y la fiabilidad de sus líneas en un 50%, en especial la C-3 y la C-4 de Cercanías Madrid, evitando esperas ocasionales de sus trenes a la entrada de Atocha.

LAS OBRAS

El proyecto también contempla ampliar el andén 5, que da servicio a las vías 9 y 10, para aumentar su capacidad y así destinarlo a la subida/bajada de viajeros de la línea C-5, según Adif. El andén mantiene los 200 metros de largo y amplía a los 2 metros la separación de obstáculos en todo el mismo, logrando una mayor capacidad para los viajeros y cumpliendo la normativa de accesibilidad.

Los extremos de los andenes se equiparan con una señal visual y bandas podotáctiles con un diseño de advertencia. La ampliación del andén ha obligado a desplazar las escaleras fijas existentes y a mover la vía 10, lo que afectaba a la red de drenaje, que también se ha desplazado.

Asimismo, la vía 10 dejará de ser una vía de apartado poco utilizada para convertirse en vía directa para los trenes hacia/desde Embajadores y se posibilitará que la vía 8 funcione como vía de apartado para la línea C-5 en caso de incidencia.

La actuación se enmarca en el Plan de Cercanías Madrid, con una inversión desde 2018 que supera los 1.700 millones de euros, de los que más de 87 millones son para estaciones y aparcamientos. La configuración de vías en un esquema 4+4+2 en la cabecera norte, frente al actual 4+3+3 (que corresponde a 4 vías por el túnel de Recoletos, 3 por Sol y 3 por Embajadores), permitirá asignar las vías 1 a 4 al túnel de Recoletos, las vías 5 a 8 al túnel de Sol y las vías 9 y 10 al túnel de Embajadores.

Estos trabajos estaban planificados para comenzar el pasado mes de enero, pero las obras de soterramiento de la autovía A5 y el consiguiente refuerzo de la línea C-5 de Cercanías motivaron que, de común acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes (CRTM), se pospusieran a los meses de verano, cuando la demanda de transporte en la red madrileña es menor.