La UCM y los Colegios Mayores lanzan la nueva campaña antinovatadas con un QR que ayuda a indentificarlas y denunciarlas

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha implementando este curso un sistema de código QR, que permitirá a los estudiantes identificar las novatadas y denunciar cualquier abuso durante estas ceremonias de iniciación, y que estará disponible para que las víctimas potenciales puedan ponerse en contacto con la universidad y obtener ayuda de manera rápida y eficaz.

Durante la presentación de la campaña 'Un nuevo septiembre', celebrada como otros años en el Jardín Botánico de la UCM, Rosa de la Fuente, vicerrectora de la UCM, ha destacado la importancia de esta nueva herramienta, afirmando que "el código QR es una herramienta de autoexploración que permite a los colegiados identificar si están siendo sometidos a novatadas y saber que no están solos".

Además, ha hecho hincapié en que los estudiantes recibirán asistencia inmediata si solicitan ayuda a través de este sistema, que busca evitar que las novatadas se conviertan en una práctica humillante o peligrosa.

Uno de los aspectos más innovadores del sistema de código QR es que ofrece a los estudiantes una forma anónima de denunciar abusos. Rosa de la Fuente ha contado que ya ha recibido mensajes solicitando ayuda. "Hoy mismo recibí un correo de un estudiante que, sin dar su nombre, pedía auxilio porque temía represalias", ha explicado, añadiendo que esta herramienta permitirá a la universidad "obtener información valiosa para actuar con mayor rapidez y efectividad".

Además, el código QR incluye un cuestionario que ayuda a los estudiantes a identificar si lo que están experimentando es una novatada, y qué medidas pueden tomar al respecto. "No se trata solo de sancionar, sino de comprender lo que está sucediendo y ayudar a los estudiantes a sentirse seguros", puntualizó la vicerrectora.

"LAS NOVATADAS HOY EN DÍA SON CLANDESTINAS"

Por su parte, el presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, Alejandro Cremades, ha subrayado el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años para erradicar las novatadas en estas instituciones.

"Las novatadas hoy en día son clandestinas. En los colegios mayores es muy difícil que se hagan, porque están completamente prohibidas y perseguidas por las direcciones", explicó Cremades. No obstante, ha señalado que los abusos se han trasladado a otros entornos como los pisos privados de estudiantes y, de manera preocupante, a redes sociales y grupos de WhatsApp, donde los veteranos intentan imponer valores inaceptables a los nuevos alumnos", ha indicado.

Cremades ha insistido en que, aunque las novatadas han disminuido, es esencial perseverar en la lucha contra estas prácticas. "Ya hemos erradicado los actos dentro de los colegios mayores y en los parques. Ahora nos centramos en los pisos de estudiantes y en las redes sociales, donde aún persisten", ha aclarado.

DELITOS CON CONSECUENCIAS PENALES MUY GRAVES

También ha intervenido en el acto Alfonso Peña, agente de la Policía Municipal de Madrid de la Comisaría de Distrito de Moncloa, quien ha advertido de las graves consecuencias legales que pueden acarrear las novatadas. "Muchas de estas acciones están tipificadas en el Código Penal y pueden incluir delitos de lesiones, acoso o agresión sexual, con consecuencias penales graves", ha puntualizado.

Además, ha subrayado que el convenio entre la universidad y la policía ha reducido significativamente el número de incidentes en los alrededores de los colegios mayores y en los parques gracias a la largo de las patrullas.

El agente también ha hecho referencia a la vigilancia en los parques cercanos a los colegios mayores, un lugar tradicionalmente asociado a las novatadas. "La Policía Municipal ha logrado reducir significativamente las actividades en estos espacios, pero las novatadas se han trasladado a entornos más privados, lo que dificulta su control", ha admitido.

A preguntas de los periodistas, Peña también ha detallado cuál es el perfil de los agresores, que son alumnos veteranos. "Intentan venderlo como actividades inclusión, del agrupamiento, de un poquito de cohesión, digamos, en el grupo, en el colegio mayor, e intentan venderlo para que se unan a este tipo, pero evidentemente muchas de estas novatadas pueden tener consecuencias muy graves, tanto físicas como psicológicas", ha revelado.

COOPERACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

Por su parte, Borja Fanjul, concejal presidente del distrito de Moncloa, ha puesto manifiesto la importancia de la cooperación entre las instituciones académicas y las autoridades locales. "La UCM y los colegios mayores son los principales vecinos del distrito de Moncloa, donde conviven más de 7.000 estudiantes", ha señalado, agregando que las políticas implementadas para combatir las novatadas no solo benefician a los estudiantes, sino a toda la comunidad.

Desde el área de salud pública, una representante de Madrid Salud compartió que el año pasado se realizaron intervenciones en varios colegios mayores, y que ahora también se está trabajando en aulas y discotecas para prevenir el consumo de alcohol y otras sustancias durante las ceremonias de iniciación. "Hemos logrado avances importantes, pero queda camino por recorrer", ha indicado.

Por otro lado, el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, José María Coello, ha mencionado el "papel fundamental" que juega la ya centenaria Ciudad Universitaria como un espacio de convivencia y educación. "Los colegios mayores son lugares donde se forjan amistades, valores y principios que marcan la vida de los estudiantes. Por eso es crucial garantizar un entorno seguro y libre de abusos", ha reconocido.

Coello ha aprovechado la ocasión para recordar que la UCM lleva más de un siglo promoviendo valores de convivencia y respeto, y que no permitirán que prácticas como las novatadas empañen la reputación de la universidad. "Nuestra responsabilidad como institución educativa es garantizar que los años universitarios sean una experiencia enriquecedora y segura", ha recalcado.

Igualmente, en el acto han recogido un premio los responsables del colegio mayor Mendel, donde hace algunos años se conocieron casos de importantes novatadas, por conseguir erradicar estas prácticas. Uno de sus portavoces han explicado que trabajan todo el año, y no solo en esta época, para conseguirlo. Ha reconocido que al principio costó y se llevaron "ratos de malestar", pero que ahora están "muy orgullosos de lograrlo".

CAMBIO SOCIAL Y MAYOR SENSIBILIZACIÓN

"No es solo una cosa nuestra, sino colectiva. Ha habido un cambio social, hemos tenido el apoyo de la universidad, la administración pública y la Policía, que han actuado. Porque de nada sirve decir que el lobo viene si no viene. Un septiembre tranquilo y positivo no tiene precio", ha manifestado.

El acto de presentación de la campaña antinovatadas de este curso ha concluido con un llamada a la cooperación de todos los sectores involucrados. "Esto no es solo responsabilidad de la universidad o la policía. Es un esfuerzo colectivo que incluye a estudiantes, familias, y a toda la sociedad", ha afirmado Rosa de la Fuente.

"No podemos consentir que los 7.000 colegiados que llegan al año a Madrid tengan su primera experiencia universitaria o sometimiento a unas reglas que no conocen muy bien. Por eso queremos ayudarles con esta pequeña herramienta de autoexploración y conocimiento para saber si están siendo sometidos a novatadas a través de este QR. Y que sientan que no están solos, y que les vamos a ayudar", ha concluido.