UGT alerta de que la Complutense continuará sin pagar la subida salarial a sus funcionarios al menos hasta mayo

Archivo - Fachada de la Facultad de Ciencias Físicas el día del examen de la convocatoria extraordinaria de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), en la Facultad de Ciencias Físicas de la UCM, a 4 de julio de 2023, en Madrid (España). Los a - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha alertado este lunes de que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) continuará sin pagar la subida salarial a sus funcionarios al menos hasta el próximo mes de mayo.

Según ha avanzado 'Cadena SER' y han trasladado fuentes del sindicato a Europa Press, la UCM no ha procedido a la actualización salarial de sus trabajadores y tampoco se ha realizado el pago de los atrasos salariales del año 2025 derivados de esta subida salarial.

Ante esta situación, UGT ha solicitado a la universidad que se inicie un proceso de negociación para el pago de los atrasos económicos. Considera que "hay capacidad" de solicitud del pago de intereses al personal de la universidad por los atrasos que se están produciendo en la subida salarial correspondiente al año 2026.

"El problema para no proceder con la actualización salarial estaría en la falta de la transferencia económica que debería realizar la Comunidad de Madrid a la Complutense. Sin esta transferencia, la Complutense no podría acometer la subida salarial. En abril tampoco se producirían esta actualización salarial", ha añadido.

El secretario general de UGT Servicios Públicos de Madrid, Javier Becerra, ha indicado que este hecho llama "especialmente" la atención después tras la firma del acuerdo de financiación de las universidades. "No parece que haya resuelto los problemas de infrafinanciación del sistema universitario público madrileño, al menos, a corto plazo", ha señalado.

LA COMUNIDAD ESPERA QUE PUEDA HACERLO "EN BREVE"

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad, Rocío Albert, ha afirmado que espera que en "muy breve" la UCM pueda hacer frente a ese 4% con el acuerdo que se alcanzó con las seis universidades públicas para una financiación plurianual. "Es un plan a seis años y se están transfiriendo todos los recursos", ha recalcado.

Tras una visita a la Pastelería América, ha cargado contra el Ejecutivo central por "subir el sueldo a los funcionarios" pero no otorgar a las autonomías una cantidad adicional para hacer frente a esa subida. "El gobierno central, parece que es el que invita, pero si te invita también debería dar los recursos para poder hacer frente a esos pagos", ha zanjado.

Hace unas semanas, el rector de la UCM, Joaquín Goyache, indicó que todavía desconoce en qué fecha se aportará los pagos pendientes. "Nosotros hacemos los ingresos siempre retroactivos cuando la Comunidad de Madrid nos ingresa la parte que le corresponde de ese incremento que al final es un gasto considerable", detalló.

En esta línea, explicó que las subidas de los salarios de los trabajadores "suponen un golpe muy fuerte" y recordó que "no se contemplan todos los trabajadores en esa subida salarial" y que parte lo tiene que asumir cada una de las universidades.

"Lo que es la transferencia corriente, la Comunidad de Madrid cubre aproximadamente, entre un 75 y el 80% de los salarios. Por lo tanto, el otro 20% lo tenemos que incorporar a esas subidas a base de lo que es el presupuesto de la universidad. Es muchísimo dinero", expresó Goyache.