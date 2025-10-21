UGT avisa de que los préstamos a universidades provocarán "recortes" y reclama a la Comunidad una financiación "justa"

Archivo - Fachada de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid -UCM-. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha avisado de que los préstamos a universidades públicas madrileñas conllevarán "una política de recortes que se centrarían en las retribuciones y en los derechos laborales de los trabajadores" y ha reclamado a la Comunidad de Madrid una financiación "justa y suficiente".

En un comunicado, el sindicato ha lamentado que a los problemas económicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ahora se suman los de la Rey Juan Carlos (URJC), que tiene "la peor financiación por estudiante del sistema universitario nacional".

"Mientras que la universidad pública más grande de España no puede pagar la nómina completa de su personal con sus propios recursos, el campus más joven de Madrid tiene que recortar en la contratación de profesorado", ha advertido.

UGT ha indicado que hace menos de un año denunció que la partida que se destinó a las universidades públicas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2025 "son insuficientes" y que sus repercusiones "afectarían de lleno a las condiciones laborales del personal de las universidades, así como a la generación de empleo en los campus madrileños".

Al hilo, ha criticado al consejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana, por "eludir su responsabilidad en la crisis del sistema universitario madrileño, que en lo público afecta al apartado económico". Ha censurado que en lugar de "acudir a la raíz del problema", que es la financiación, "ha optado por profundizar en la insuficiencia de los recursos y otorgar unos préstamos".

"La Complutense no puede pagar la nómina completa de su personal. La Rey Juan Carlos ha recurrido a una política de recortes en la contratación de su profesorado, una práctica que ya realiza la Universidad Autónoma de Madrid. Esta es la realidad que existe en estos momentos y cuya solución es única: una financiación justa y suficiente para las universidades públicas madrileñas", ha sentenciado.

Asimismo, el sindicato ha tildado de "llamativo" que las dos universidades "con más estudiantes" de la Comunidad de Madrid sean las primeras en "somatizar los signos de estrés", al mismo tiempo que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "se sitúa a la cola en inversión en estudiantes universitarios del conjunto de comunidades autónomas".

Por todo ello, UGT ha recalcado que "actuarán con la contundencia que sea necesaria para defender los derechos del personal de las universidades públicas" y ha defendido que "seguirán en la primera línea de la protección de un sistema universitario público al servicio de la sociedad y del bien común".