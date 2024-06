UGT espeta a Almeida que lo que atenta contra la convivencia es incumplir sentencias y exige que restaure placa de Largo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, ha espetado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que lo que atenta contra la convivencia es "no cumplir las sentencias" y le ha exigido que restituya la placa de Largo Caballero, en la fachada de la Junta de Distrito de Chamberí, como así dictaminó la Justicia hace ahora un año.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) impugnaba en junio de 2023 el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid del 29 de septiembre de 2020 por el que se retiraba de la ciudad los nombres de la avenida Francisco Largo Caballero y del bulevar de Indalecio Prieto, además de la placa situada en la Plaza de Chamberí, dedicada al primero.

El acuerdo plenario también instaba a la retirada de las estatuas erigidas en Nuevos Ministerios en memoria de los dos dirigentes socialistas. El Ayuntamiento de Madrid, la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces y el Grupo Municipal Vox presentaron recursos de apelación contra la sentencia inicial, emitida en octubre de 2022 por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Madrid.

"Ha pasado un año y no ha pasado nada, por desgracia", ha lamentado Prieto tras reunirse con la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. La sindicalista ha recordado que el ayer en el Pleno del Estado de la Ciudad hizo mención a la ordenanza de convivencia con la que contará Madrid. "Creo que no atenta contra la convivencia los grafitis como el hecho de no cumplir las sentencias, como en este caso", ha afirmado Marina Prieto.

Lo que pide UGT al alcalde es "que cumpla la sentencia y que restaure la placa de Largo caballero y el nombre de las dos calles, la de Largo caballero y la de Indalecio Prieto".

"Resulta por completo improcedente resolver sobre la conformidad o no a Derecho de la decisión de retirada de las denominaciones de vías públicas y placa conmemorativa a que se refiere el acuerdo (plenario) en base a la trayectoria de Francisco Largo Caballero y de Indalecio Prieto, su aducida tendencia política comunista o estalinista, su personalidad y, menos aún, en base a juicios de valor respecto de los diversos hechos y actuaciones que se describen en los escritos de contestación formalizados en la instancia y en los distintos recursos de apelación", determinaba la Justicia.