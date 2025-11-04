UGT Madrid ve en los datos del paro de la región "un mercado de trabajo inestable, temporal y dependiente de coyunturas"

Archivo - Una persona ondea una bandera de UGT durante una huelga. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadores (UGT) de Madrid ha apreciado en los datos del paro de la región de los últimos 12 meses "un mercado de trabajo inestable, temporal y dependiente de coyunturas sectoriales", a la vez que han criticado que el paro "solo" se haya reducido "en 11.737 personas".

"Mientras en España se reduce el paro un 6% anual, en Madrid sólo se reduce un 4% por los continuos vaivenes del desempleo, que ha subido en enero, febrero, marzo, julio, agosto y ahora en octubre", han censurado en un comunicado remitir a los medios.

El sindicato considera que se trata de "malas noticias para el empleo" y ha hecho hincapié en "las 280.337 personas que no encuentran" un puesto de trabajo en la región, "de las 1ue el 60% son mujeres", aunque han reconocido que "la mayoría" de las personas inscritas el último mes han sido menores de 25 años.

En este sentido, han afirmado que "están tirando del empleo" mujeres en el sector de la educación y hombres extranjeros en la construcción, "lo que lleva a mayores sesgos de género".

Al hilo, han alertado de la "reducción de los contratos indefinidos, cuando la tendencia era positiva", de la que han extraído que 20.463 personas no cobran prestación, lo que lleva a una cobertura "de solo el 55% de las personas en paro".

Aún así, han calificado como "gran noticia" el aumento de la afiliación a la Seguridad Social, con la creación de 102.136 puestos de trabajo.

"Desde UGT Madrid queremos lanzar un mensaje de alerta y preocupación ante los continuos vaivenes del desempleo. Medidas como la aplicación de la reducción de la jornada laboral sería muy positiva para generar empleo y estabilizar el que ya hay", han expuesto.