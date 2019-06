UGT no se sentará ni dará la mano a nuevos cargos que quieran quitar derechos a trabajadores, emigrantes o colectivos

Publicado 17/06/2019 11:52:12 CET

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, ha afirmado este lunes que serán correctos con los nuevos representantes municipales y autonómicos pero avisa que no se sentará ni dará la mano a cargos que quieran quitar derechos a trabajadores, emigrantes o colectivos como el LGTBI u otros.

En un acto celebrado esta mañana para presentar un decálogo a favor de las personas LGTBI en el mercado laboral, Reillo ha indicado que seguirán dialogando con la Administraciones regional y el Ayuntamiento de Madrid a favor del empleo y de los derechos de los trabajadores pero siempre y cuando tenga una interlocución que no suponga retroceder en los avances ya logrados y consolidados.

"Si quieren reunirse para restar derechos ya conseguidos, UGT no va a estar ahí y estará en la calle. En la Comunidad han dado la presidencia de la Asamblea a Ciudadanos y a un puesto a un vicepresidente de la Mesa de Vox, cosa inédita. No sabemos la repercusión que van a tener. Ya algunos les están dando un toque desde Europa. Madrid no pude permitirse retroceder en derechos civiles, sociales y laborales conquistados", ha dicho.

Respecto al veto al PP y Cs a que participen en la manifestación estatal del Orgullo LGTBI por parte de los organizadores, el líder regional de la Unión General de los Trabajadores ha criticado las "políticas erráticas" de ambos partidos "apoyando a Vox".

"Es cierto que Cs siempre iban a la manifestación, y está bien que fuera. También he visto a gente del PP, del colectivo y de fuera del colectivo, pero la deriva de estos partidos no les ha gustado a los colectivos y están en su perfecto derecho de no querer que en la pancarta vayan políticos y de querer que vaya gente que defiendan sus derechos y no retrocedamos", ha esgrimido.

Reillo ha recordado que es funcionario del Ayuntamiento y que hace unos meses se hizo un reconocimiento a empleados transexuales y quedó "maravillado" con el acto. También ha afirmado que estaban "encantados" con que pusieran en marcha una área de Diversidad dentro de la Policía Municipal contra los delitos de odio, que afectan sobre todo a personas gais y transexuales.

"Y ahora Vox ha dado el apoyo para que haya un alcalde del PP y van a tener empresas municipales y direcciones generales. A ver si les toca alguna relacionada con este colectivo (LGTBI) sabiendo sus ideas de que vayan a la Casa de Campo. Nosotros vamos a estar atentos a todo esto. El PP se ha instalado en la derecha, aunque decían que eran de centro derecha; Vox en la extrema derecha; y Ciudadanos ha coqueteado con la derecha y la extrema derecha. Y es normal que el colectivo LGTBI quiera que le acompañen partidos que están a favor de sus derechos y no otros que solo van a hacerse la foto", ha reflexionado.

Por la secretaria de Igualdad y Movimientos Ciudadanos de UGT Madrid, Ana Sánchez de la Coba, ha apuntado lo significativo que ya ha supuesto que el nuevo equipo de Gobierno haya cambiado el nombre del Área de Políticas de Género y Diversidad por el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social.