UGT remarca el menor ritmo de Madrid en la caída del paro y pide proteger a colectivos vulnerables

UGT Madrid ha valorado "positivamente" el descenso en el desempleo en la Comunidad de Madrid en noviembre, que ve arrastrado por la campaña de Navidad, pero ha remarcado el menor ritmo en la caída del paro y la contratación en la región en relación al conjunto del mercado laboral y ha llamado a proteger a los colectivos más vulnerables como mujeres o mayores de 55 años.

En concreto, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid bajó un 1,39% en noviembre, con 3.903 desempleados menos en relación al mes de octubre, hasta alcanzar la cifra global de 276.434 personas en paro en la región, en niveles similares a agosto de 2008.

No obstante, UGT Madrid ha remarcado que el ritmo de caída del paro en la región es menor que en el conjunto del país. En la Comunidad, en términos interanuales se han registrado 11.189 desempleados menos, lo que supone un descenso del 3,89%. Frente a ello, a nivel nacional, el paro bajó en 18.805 personas en noviembre en relación con el mes anterior (-0,8%) y acumula un descenso de 161.057 personas, lo que supone un 6,2% menos en el último año.

Además, ha remarcado el impacto de la campaña navideña en estos datos. Así, el sindicato ha apuntado que de estas 3.903 personas que han abandonado las listas del paro en la Comunidad, 3.464 corresponden al sector Servicios (89%).

Desde la organización sindical han apuntado que la ralentización de la economía en términos generales está teniendo repercusión en el mercado laboral. Sobre este punto, ha indicado que, por ejemplo, la reducción del desempleo es inferior a los dos años anteriores: noviembre de 2023, con 6.743 personas menos, y noviembre de 2024 con 4.451.

EL PARO SIGUE SIENDO FEMENINO

"Tenemos todavía desempleo y sobre todo ese desempleo afecta más a mujeres. Las mujeres además somos las que menos cobramos en la Comunidad de Madrid y hay una brecha salarial que es evidente y además tenemos más problemas para conseguir empleo", ha apuntado la secretaria general del sindicato, Susana Huertas.

Así, el sindicato ha remarcado que el 60% del desempleo "sigue centrado en las mujeres", aunque en noviembre el paro femenino "ha bajado tres veces más en las mujeres que en los hombres, debido a las contrataciones de los sectores vinculados con comercio y hostelería, motivadas por la campaña navideña".

Igualmente, la organización sindical ha remarcado que cuatro de cada diez personas "son desempleadas de larga o muy larga duración".

"Con la reforma laboral se han mejorado la estabilidad y la calidad de los empleos, disminuyendo la precariedad laboral, ayudando a la estabilización de la negociación colectiva e igualando las relaciones laborales. UGT Madrid valora positivamente que el empleo resista a los síntomas de enfriamiento de la economía, influenciados por los escenarios internacionales, etc", ha destacado en un comunicado.

CONTRATACIÓN

Lo mismo pasa, según UGT Madrid, con la ralentización en el descenso de la contratación, con una reducción de 30.021 contratos en comparativa anual, por debajo de la media nacional. Además, la contratación sigue siendo temporal en un 55,92%, afectando a uno de cada cuatro contratos.

En este sentido, la organización sindical ha remarcado que "hay que seguir prestando una mayor atención a las personas con más dificultades para acceder a un empleo digno y de calidad" en la Comunidad y, en esta línea, ha llamado a "un mayor esfuerzo en la formación vinculada a la inserción laboral" y a "facilitar el acceso al mercado laboral, especialmente de las personas paradas de larga y muy larga duración".

"La contratación en la Comunidad de Madrid lo que viene a hacer es que sean las personas vulnerables las que necesitan más apoyo para la contratación de empleo. Los migrantes, las personas con mayores de 55, las mujeres, jóvenes, todos esos necesitan un apoyo y desde UGT Madrid, con los Servicios Públicos de empleo, tenemos que aunar esfuerzos para que haya una contratación para esas personas vulnerables y que no se queden fuera del mercado laboral", ha apuntado la líder del sindicato.

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, que se sitúa en el nivel más alto de toda la serie histórica en este mes de noviembre con 3.864.266 personas, desde la organización sindical han apuntado que al volumen de contratación temporal, con tres de cada diez contratos que tienen una duración inferior a 30 días.

"Es importante acabar con las brechas salariales, ya que en España la brecha salarial de las mujeres españolas supone un 9,2%, es decir desde el 28 de noviembre hasta final de año las mujeres trabajan de forma gratuita", ha zanjado el sindicato, que ha instado a aunar el trabajo de los Servicios Públicos de Empleo y los Servicios Sociales "para llegar a todos las personas, especialmente a los colectivos más vulnerables".