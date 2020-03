La UME desinfectó este lunes por la noche estaciones de Metro de Madrid

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desinfectado este lunes por la noche estaciones de Metro de Madrid para evitar posibles contagios de coronavirus, según ha informado el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press.

Aguado ha hecho hincapié en que la demanda de viajeros en el suburbano se ha reducido un 85 por ciento con respecto con respecto al mismo día de la semana pasada. Así, ha desgranado que Metro está experimentando una situación "muy tranquila, muy de calma", aunque seguirán tomando medidas en el transporte público si es que se produce algún tipo de problema.

En cuanto al Cercanías, en el primer día del estado de alarma, Aguado ha reconocido que si registró "una cierta aglomeración" aunque ha asegurado que le consta que ya se ha corregido.

Por otra parte, ha recordado que se ha puesto en marcha una colaboración con taxis y VTC para que trasladen al personal sanitario a domicilios así como que mañana comienzan a funcionar los hoteles medicalizados, "que van a suponer un recurso intermedio entre las personas que no pueden estar en casa porque no tienen el alta pero tampoco pueden ocupar una plaza de UCI porque no están críticos".

"Estamos tomando decisiones cada día para intentar mitigar esta curva y ayudar a los sanitarios que son los verdaderos héroes de esta crisis, que se están dejando la piel y que necesitan que estemos ayudándoles desde lo político", ha subrayado.

Además, ha desgranado que como "muy tarde" el jueves estará en funcionamiento una app en la Comunidad "que va a facilitar muchas respuestas a dudas de los usuarios, también realizar un seguimiento 'online' de las personas afectadas" y ser una herramienta para contactar directamente con profesionales sanitarios. Con ella, se espera descongestionar el teléfono de emergencias habilitado frente a la crisis del coronavirus.