Los usuarios de la EMT aumentaron un 13,9% en agosto y subieron un 3,7% los viajeros en Metro

Archivo - Un autobús urbano de la EMT circula por las inmediaciones del intercambiador de Moncloa, en Madrid (España), a 1 de julio de 2020. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros que optó por los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) para desplazarse en la ciudad de Madrid subieron un 13,9% en agosto y los que se decantaron por el Metro crecieron un 3,7% con respecto al mismo mes del año anterior.

Según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los autobuses de la EMT en la capital registraron un total de 29,4 millones de pasajeros en el mes de agosto. En Metro de Madrid, casi 41,02 millones de pasajeros pasaron por el suburbano en agosto.

En total, en la Comunidad de Madrid 33,5 millones de viajeros usaron el autobús en agosto lo que supone un 11,8% más que en el mismo mes del año anterior frente a un aumento del 4,5 a nivel nacional. En lo que va de año, la media de crecimiento del transporte urbano en la región ha crecido un 5,6%.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas, con Madrid (+11,8%), Extremadura (+10,7%) y País Vasco (+6,9%) a la cabeza, excepto en Cataluña en donde cayó un 0,5%. A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.