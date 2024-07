Vecindad insiste en que no es necesario talar Santa Ana y en peor de los casos afectaría a 7 árboles, no los 47 marcados

No a la tala de árboles

"Si van a levantar todas las losas hay que plantearse parterres, zonas de arbustos y aumentar las zonas infantiles", sostiene



La vecindad del centro de la ciudad insiste en que "no es necesario" talar la céntrica plaza de Santa Ana y, en el peor de los casos, podrían verse afectados "entre seis y siete árboles", no los 47 marcados por el Ayuntamiento de Madrid para talar o trasplantar, y siempre cuando los trabajos busquen "un sentido de servicio a la comunidad, a la ciudadanía", algo que no ven en el proyecto del Consistorio.

Así lo ha resumido el portavoz de la Asociación de Vecinos de Sol y Barrio de las Letras, Víctor Rey, desde la plaza de Santa Ana, con todos sus árboles, la gran mayoría señalizados con cruces de pintura y con carteles de 'No a la tala'.

"No es necesaria la tala de los árboles" y, en el peor de los casos, afectaría a entre "seis y siete" árboles, lejos de los 47 que señala el Ayuntamiento, ya sea para talar o para trasplantar, ha afirmado el representante vecinal."No se entiende, ni tiene lógica, ni se justifica esa tala masiva que han planteado", ha subrayado el portavoz ciudadano.

Santa Ana es una "plaza muy dura, hormigonada, enlosada, cuyas dotaciones están en función de la hostelería". "Si hay que hacer una obra, pues adelante, pero tiene que tener un sentido de servicio a la comunidad de servicio, a la vecindad de servicio, a la ciudadanía", han alegado.

"Si van a levantar todas las losas, pues a lo mejor hay que plantearse crear zonas de parterres, aumentar la masa de arbórea, crear zonas de arbustos, aumentar las zonas infantiles en Santa Ana", ha planteado la asociación vecinal.

"Sería aprovechando esta circunstancia de las obras que se van a realizar pero insistimos en que lo fundamental y básico es que no es necesaria la tala de los árboles de la Plaza de Santa Ana, al menos en la cuantía que han establecido. Y, en el peor de los casos, estaríamos hablando de seis o siete ejemplares", ha resumido Víctor Rey.

RECURRIR A LA JUSTICIA E INCLUSO LLEGAR A EUROPA

La vecindad estudia recurrir a la Justicia e incluso llegar a Europa. Ya hace unos días remitieron un escrito al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. "Creemos que el sentido común al final se va a imponer, se tiene que imponer", ha confiando. "Vamos a ver hasta dónde se puede llegar", ha deslizado Víctor Rey.

También critican las "pocas alternativas" que ha dado el Ayuntamiento ante el plan de obras que se encontraron "por sorpresa" el pasado enero, relacionado directamente con el aparcamiento subterráneo de la plaza.

"En él se contemplaba la tala de prácticamente todos los árboles, el 85%, es decir, 28 árboles se talaban, 17 se transplantaban y quedaban solamente siete sin tocar de un total de 54", ha cuantificado el portavoz vecinal en rueda de prensa.

"LOS ÁRBOLES NO SON EL ORIGEN DE LAS HUMEDADES"

Alegaban desde el Consistorio que los trabajos eran necesarios después de detectar una serie de humedades, localizadas en cuatro puntos de la plaza. "La plaza mide 4.400 m2 aproximadamente. Las zonas afectadas (por las humedades) podrían afectar a unos 600 m2 en el máximo de los casos, lo que quiere decir que levantar una plaza de 4.400 m2, con la consiguiente tal, para hacer reparaciones que afectan a cuatro puntos de 600 m2 nos parece una primera barbaridad", ha argumentado Víctor Rey.

La asociación de vecinos, con personal especializado como ingenieros de montes y arquitectos, han estudiado en profundidad el proyecto y han detectado que "no son precisamente los árboles el origen de las humedades que causan daño al forjado, a la estructura básica" del parking. "Entonces acabamos de entender (el proyecto municipal) todavía menos", ha lamentado Víctor Rey en nombre del sentir ciudadano.

DE "SILENCIO ATRONADOR" A REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO EL VIERNES

"Nosotros nos hemos movilizado, le hemos dado muchas vueltas y lo que nos hemos encontrado ha sido hasta el día de ayer un silencio atronador por parte del Ayuntamiento, que no ha querido escuchar absolutamente nada", ha declarado Víctor Rey. Será el viernes cuando la asociación de vecinos se reúna con representantes del Ayuntamiento.

La reunión llegará después de que la vecindad presentara dos propuestas en la Junta Municipal de Centro y consiguieran un compromiso del concejal-presidente, Carlos Segura, para entrevistarse con los técnicos y contrastar puntos de vista.

La plaza lleva ya días con los árboles a talar señalizados con una marca de pintura. "Nos resulta muy curioso que por una parte se diga que hay que replantearlo y, por otra, se estén señalando los que se van a talar y comunicando a algunos establecimientos de la zona que les avisarán con tiempo suficiente para que levanten las instalaciones de terrazas. Hay una contradicción", ha planteado.

Para la asociación de vecinos las obras del parking son "fundamentalmente interesantes para los residentes" porque "es cierto que aumenta el número de esas plazas en detrimento de las de rotación, aunque sea muy poquito". Sí han alertado del temor de que los precios sean muy elevados. En todo caso han puesto sobre la mesa la existencia del cercano parking de residentes con 200 plazas de la calle Alameda, que está "vacío y lleva cinco años sin abrirse por un problema técnico-mecánico".

Por lo tanto, el aparcamiento para residentes no es la cuestión. "Aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de solucionar a los concesionarios una petición que han formulado para remodelar ellos el parking y que no tengan problemas", ha apuntado.

"No tiene objeto este proyecto, no tiene sentido pudiendo tener otras alternativas como existen. La clave es que se discuta con los vecinos y las vecinas qué es lo que queremos, cómo lo queremos y empezar a trabajar en que eso se ejecute, no un proyecto que nos viene dado y que supone lo que supone", ha concluido Víctor Rey.