Vecindad de Montecarmelo presenta por Registro más de 14.000 firmas para mostrar su rechazo a la instalación del cantón

PSOE y Vox secundan las demandas de los colectivos ciudadanos y solicitan una nueva ubicación



MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal de Montecarmelo y la Plataforma No al Cantón se han concentrado este jueves frente al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, tras presentar por Registro en el portal electrónico del Consistorio de la capital un total de 14.058 firmas que muestran el rechazo ciudadano a la instalación de esta infraestructura.

Las entidades ciudadanas han afeado al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, "no cumplir su compromiso por escrito" a reubicar estas instalaciones "de acuerdo con los vecinos".

"Hoy estamos aquí para presentarle al alcalde Martínez-Almeida las 14.000 firmas de vecinos de Montecarmelo y que escuche su voz, ya que Borja Carabante no nos escucha tras mantener seis reuniones para estudiar una nueva ubicación para el cantón de limpieza que afecta a un total de 4.000 escolares", ha explicado a los medios la presidenta de la Asociación Vecinal de Montecarmelo, Charo del Campo.

Las iniciativas ciudadanas han insistido en que la instalación se trata en realidad de un "megacantón", con una extensión de 10.000 metros, "un centro del tamaño de la Plaza Mayor", y que además incluirá un Servicio de Limpieza Urgente (SELUR).

"La ubicación que propone el Ayuntamiento se encuentra a tan solo 63 metros de los colegios más cercanos. Hay que tener en cuenta que por allí circularán unos 80 camiones y 30 vehículos de limpieza. No es una instalación pequeña de carritos, como ellos dicen", ha señalado del Campo.

En la misma línea, la presidenta de la asociación vecinal ha destacado que el cantón afectará además a la movilidad de los madrileños en esta zona de la capital por la afectación que producirán los vehículos de la instalación de limpieza.

"Está proyectado en un fondo de saco y la entrada y salidad de esos 117 vehículos tiene que pasar por el barrio Montecarmelo. Todos los días salen atascos en el boletín de circulación en la zona de Montecarmelo, con lo cual eso va a hacer que empeore la situación", ha detallado.

Según ha señalado del Campo a los medios de comunicación desplegados frente al Palacio de Cibeles, también preocupa el hecho de que el SELUR no se ubique en una zona industrial, puesto que podrán salir camiones "a cualquier hora" y depositar allí "residuos tóxicos como el amianto".

"BASTA DE MENTIRAS Y DE OCULTISMO"

En esta concentración también ha estado presente el ex secretario general de CCOO y vecino de Montecarmelo, Ignacio Fernández Toxo, que se ha unido a la protesta vecinal solicitando al Ayuntamiento no instalar el cantón en "la única zona verde" que posee este barrio residencial. "Este espacio debería convertirse en un bosque, no en un centro de limpieza", ha señalado Toxo.

Asimismo, ha recordado las prospecciones arqueológicas que se han llevado a cabo en la zona por la posible existencia de una fosa común que podría contener los restos de 451 brigadistas de la Guerra Civil.

"El Ayuntamiento de Madrid encargó una prospección arqueológica en la parcela que tienen destinadas para las instalaciones de limpieza. Exactamente el día 13 se cumplió un mes de la finalización de estos trabajos. Hace unos días hemos sabido que el Consistorio ha denegado los permisos a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para la realización de catas, ¿Cuál es la intencionalidad de esa denegación?. Basta de mentiras y de ocultismo", ha expresado Toxo.

PSOE: "EL RESPETO A LA MEMORIA ES EL RESPETO A LA HISTORIA"

En este sentido también se ha pronunciado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que ha acompañado a los vecinos concentrados a las puertas del Consistorio, y ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida que autorice al Ministerio de Memoria Democrática las catas, así como la publicación del informe con las conclusiones de los trabajos realizados por la empresa del Georradar.

"El respeto a la memoria es también el respeto a la historia de nuestro país", ha clamado en relación a la posible existencia de la fosa.

Además, la portavoz del grupo socialista ha pedido una reubicación para esta instalación, tal y como piden las entidades ciudadanas, en una parcela más "idónea para la convivencia".

"Hoy estamos con los vecinos y vecinas de Montecarmelo por las mentiras continuas que han recibido, la manera en la que se les ha tratado, no dándoles la razón en el que el Cantón no tiene que estar en esa parcela. Espero que esta lucha que está apoyada por todo el barrio y más de 14.000 firmas prospere", ha subrayado la portavoz socialista.

VOX: "NO PUEDE SER QUE SE GOBIERNE EN CONTRA DE LOS VECINOS"

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, también presente en esta concentración vecinal, ha afeado a Martínez-Almeida y a Carabante por gobernar "en contra de los intereses de los vecinos"

"Cada una de esas 14.000 firmas es la legítima protesta de un ciudadano que se siente engañado. Lo del Partido Popular, que dice una cosa en las elecciones y hace la contraria cuando llega al gobierno, empieza a ser ya algo inaceptable", ha increpado.

Del mismo modo, ha manifestado que existen "muchas parcelas" donde poder ubicar las instalaciones "sin que causen molestias de olores, molestias de ruidos y molestias de tránsito de vehículos".

"Hay parcelas de sobra, se las hemos indicado, pero es que parece que están ante los intereses de las empresas concesionarias o los intereses políticos del alcalde que los intereses de los madrileños", ha zanjado Ortega Smith.