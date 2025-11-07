Vecinos del norte de Madrid piden recuperar el trazado original de la Línea 11 de Metro hasta Avenida de la Ilustración

Trazado de Metro de Madrid que proponen las AAVV de Fuencarral-El Pardo - ASOCIACIÓN VECINAL ISLAS DE PEÑAGRANDE

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Siete asociaciones vecinales del distrito de Fuencarral-El Pardo han presentado una alegación conjunta para pedir a la Comunidad de Madrid reconsiderar el actual proyecto de prolongación de la Línea 11 de Metro y recuperar su trazado original hasta Avenida de la Ilustración, en el barrio de Peñagrande.

En un comunicado, los colectivos han afirmado que más de 120.000 vecinos del norte de Madrid podrían quedarse fuera del futuro recorrido de este línea si el Ejecutivo autonómico mantiene sus planes con el trazado de esta línea del suburbano.

Las entidades, entre las que se encuentran Islas de Peñagrande, promotor de la iniciativa; La Flor, Begoña, Ur - Poblado Dirigido de Fuencarral, Montecarmelo, Barrio de Montecarmelo y Las Tablas, consideran que el cambio aprobado en 2019 "rompe la coherencia" del proyecto inicial, ideado por el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) en el año 2006.

Según han recordado, aquel trazado planteaba un recorrido semicircular desde Plaza Elíptica hasta el norte de la capital, pasando por Atocha, Conde de Casal, Ciudad Lineal, Arturo Soria y Chamartín.

Los colectivos lamentan que se haya "renunciado" a este recorrido y sostienen que la nueva prolongación hacia Valdebebas, donde residen en torno a 30.000 madrileños, no responde a las necesidades reales de movilidad y deja sin conexión directa a amplias zonas de Fuencarral-El Pardo, además de a grandes polos de empleo y servicios como los hospitales La Paz y Ramón y Cajal, el entorno de las Cuatro Torres y el futuro desarrollo Madrid Nuevo Norte.

En su alegación, las asociaciones plantean dos alternativas: cancelar la extensión hacia Valdebebas y destinar esa inversión a una línea específica para el barrio, o bien prolongar la Línea 11 más allá, conectando Sanchinarro, Las Tablas, Madrid Nuevo Norte, Herrera Oria y Avenida de la Ilustración.

Según han indicado las AA.VV., el pasado marzo, el Pleno de la Junta Municipal del distrito de Fuencarral-El Pardo aprobó por unanimidad una propuesta vecinal para ampliar la línea hasta Avenida de la Ilustración. Los vecinos defienden que esa conexión reforzaría la movilidad transversal de la red y equilibraría la oferta de transporte público entre el norte y el sur de la ciudad.

Por todo ello, las asociaciones han pedido a la Comunidad de Madrid que reevalúe el proyecto "a la luz de los datos demográficos y de desplazamientos actuales", con el objetivo de construir una red de Metro "más equilibrada, eficiente y coherente" con la estructura urbana de Madrid.