Veinte mujeres que han roto estereotipos en Fuenlabrada relatan su historia en 'ReFerentes'

Veinte mujeres que han roto estereotipos en el municipio relatan su historia en 'ReFerentes'

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Veinte mujeres que han roto estereotipos en Fuenlabrada relatan su historia personal en el libro 'ReFerentes', escrito y dirigido por la periodista Sonia Baños.

La presentación de la obra tendrá lugar este lunes, 10 de noviembre, en el Centro Aitana Sánchez-Gijón del municipio, a partir de las 18 horas. Este proyecto, impulsado por la editora social media local, en colaboración con el Consistorio, reúne las voces y trayectorias de mujeres unidas por la igualdad y la resistencia.

Así, entre las páginas de 'ReFerentes. Historia de Mujeres de Fuenlabrada' aparecen hasta veinte mujeres, algunas de ellas anónimas, pero también reconocidas en el municipio, como la atleta olímpica Aauri Bokesa, han recogido en un comunicado.

Del mismo modo, destaca la participación de mujeres que forman parte de asociaciones y colectivos que trabajan por los derechos de las mujeres, como es el caso del Consejo Sectorial de Mujeres de Fuenlabrada.

El acto de presentación del lunes contará con la participación de todas las protagonistas del libro, así como del alcalde, Javier Ayala, y la concejala de Igualdad, Raquel López, quienes han subrayado en el prólogo que 'ReFerentes' es un homenaje a las mujeres de la ciudad y una invitación a seguir avanzando hacia la igualdad real.