Las ventas del sector servicios en la Comunidad crecen un 9,6% en junio y sube un 1,4% la ocupación

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de la Comunidad de Madrid aumentó su facturación un 9,6% el pasado mes de junio respecto al mismo periodo del año anterior, 0,8 puntos más que la media nacional, que fue del 8,8%.

Según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes, en lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 5,6% en la región, una décima menos que la media nacional (+5,7%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,4% en la Comunidad de Madrid respecto al mismo mes del año anterior.

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en junio con País Vasco (12,9%), Andalucía (11,9%) y La Rioja (11,8%) a la cabeza. Por su parte, Illes Balears (2,7%), Comunitat Valenciana (6,0%) y Principado de Asturias (6,6%) registraron los menores incrementos.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con La Rioja registrando el mejor dato, un 2,12% más, y Castilla - La Mancha el peor, con una subida del 0,03%.