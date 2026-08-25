Veranos de la Villa despide su 42ª edición con jazz, flamenco y un homenaje sinfónico a ABBA

Imágenes de la programación de la última semana de Veranos de la Villa 2026 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Veranos de la Villa afronta su última semana de programación con una propuesta que combina jazz, flamenco, danza y música sinfónica y que tendrá como broche final un homenaje a ABBA a cargo de la Orquesta y Coro de RTVE.

La 42ª edición del festival, organizado por el Ayuntamiento de Madrid, concluirá este sábado con 'Siempre ABBA', un espectáculo que tendrá lugar en el auditorio al aire libre del parque de Enrique Tierno Galván y que revisitará algunos de los temas más conocidos del grupo sueco desde una perspectiva sinfónica.

Antes de esta clausura, la programación ofrecerá diferentes propuestas en el Instituto San Isidro. Este martes, el claustro del centro acogerá a Donny's Black Shoes, proyecto liderado por Daniel 'Donny' López y en el que participan jóvenes músicos junto a las cantantes Astrid Jones, Xiluba Tomas y Amos Obasohan.

La formación estará influenciada por el jazz, el soul y el funk, además de por sonidos latinos procedentes de tradiciones musicales como las de Cuba y Nueva York. La propuesta estará marcada por los teclados de Donny y una sólida base rítmica.

El miércoles y el jueves será el turno de 'GALERÍA', del artista multidisciplinar José Maldonado, una propuesta que fusiona la danza flamenca con la creación pictórica en directo.

A través de cuatro escenas en solitario, Maldonado rendirá homenaje a figuras como Manuel de Falla, Federico García Lorca, Salvador Dalí y Carmen Amaya, combinando el lenguaje coreográfico con la creación plástica para construir una propuesta escénica inspirada en estos referentes.

El viernes, también en el Instituto San Isidro, se representará 'TimeLapse', dirigido por el intérprete y director musical Miguel Ángel Navarro, quien plantea una relectura en clave jazzística de obras clásicas universales.

El espectáculo contará con un trío de jazz integrado por el trompetista David Pastor, el contrabajista Thomas Kent Warburton y el pianista Francesc Capella, además de un quinteto de cuerda formado por Alejandro Saiz San Emeterio, Julia Marta Álvarez Muñoz, José Ignacio Sanz de Galdeano Urzúa, Laura Oliver de la Guerra y Virginia de Vega Maestro.

ABBA COMO BROCHE FINAL

La clausura de Veranos de la Villa tendrá lugar el sábado con 'Siempre ABBA', un homenaje al legado musical del cuarteto sueco protagonizado por la Orquesta y Coro de RTVE.

Este espectáculo llevará al terreno sinfónico algunos de los grandes éxitos de ABBA, entre ellos 'Chiquitita' y 'Dancing Queen', combinando la sonoridad de la formación clásica con la energía de la música pop.

Sobre el escenario estarán los solistas serán Lucía Ambrosini, Paule Mallagarai, Javier Santos y Xabier Nogales, bajo la dirección del valenciano Raúl Benavent, Premio Reina Sofía de Composición Musical. El director ya estuvo al frente de la Orquesta y Coro de RTVE en la pasada edición de Veranos de la Villa, cuando la formación ofreció un tributo a Freddie Mercury y Queen.

La Orquesta y Coro de RTVE está considerada una de las formaciones de referencia del panorama musical español, tanto por su actividad sinfónica como por su versatilidad artística y su vinculación con la cultura pública.