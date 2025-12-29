La vicealcaldesa ve a Almeida "enchufadísimo" y "con muchísimas ganas de seguir dando todas las batallas"

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ve al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "enchufadísimo" y "con muchísimas ganas de seguir dando todas las batallas".

Así lo ha trasladado a la prensa en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la última del año 2025. Ella le ve "más enchufado que nunca, con muchísimas ganas, con muchas ganas de concluir este mandato finalizando con la práctica totalidad del programa de gobierno".

"Vivimos un momento muy especial como ciudad que él está liderando como alcalde y lo está disfrutando. Está enchufadísimo y con muchísimas ganas de seguir dando todas las batallas", ha aseverado.