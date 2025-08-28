Viciana afirma que está "todo preparado" para el inicio de curso en el que 49 colegios impartirán 1.º y 2.º de la ESO

Archivo - El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, visita el instituto José García Nieto de Las Rozas de Madrid, el 27 de enero de 2024. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha afirmado que ya está "todo preparado" para el inicio de curso, el próximo 8 de septiembre, en el que 49 colegios públicos impartirán también 1.º y 2.º de la ESO.

En declaraciones a los medios tras visitar las obras del nuevo instituto en Arroyomolinos, el consejero de Educación ha expresado que las familias y los centros les están transmitiendo "toda la ilusión" y que confía en que "todo vaya estupendamente".

"Se están haciendo ya los últimos preparativos porque el inicio de curso es ya; tenemos a los profesores y las infraestructuras, lo tenemos todo preparado", ha detallado Viciana.

En cuanto a la incorporación de los profesores, el consejero de Educación ha explicado que la asignación se ha hecho de manera ordinaria. "Tendremos todas las etapas educativas perfectamente cubiertas con todos los profesores, tanto los de Primaria como los de la Secundaria", ha subrayado.