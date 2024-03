La víctima de una agresion homófoba en el juicio, que se celebra sin el acusado: "Sólo iba de la mano con mi pareja"

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hassan M. iba tranquilo con su pareja de la mano la tarde del 16 de octubre de 2022 cuando le sorprendió un golpazo a sus espaldas que provenía de un individuo que le increpó al grito de "maricones de mierda, dónde vais". Sin mediar palabra, esta persona le propinó un puñetazo que le dejó inconsciente durante varios minutos hasta la llegada de dos agentes de la Policía Nacional.

El agresor tenía que haber asistido esta mañana al juicio por estos hechos ocurridos en el número 5 de la calle Trópico de Madrid, en el distrito de Barajas, pero no lo ha hecho. Sin embargo, la vista oral se ha celebrado sin su presencia al no exceder la petición de cárcel en los escritos de acusación de dos años.

Pedro K. L. se enfrenta a una petición fiscal de un año y seis meses de cárcel y multa de diez meses con una cuota diaria a 12 euros por un delito contra la integridad moral y otro leve de lesiones, por el que se pide multa de tres meses con cuota de doce euros.

En instrucción, negó haber atacado a la víctima por razón de su orientación sexual y lo atribuyó a un supuesto asunto de drogas, según ha mencionado la fiscal en su informe fiscal del juicio.

La representante del Ministerio Fiscal ha elevado su solicitud de pena a definitivas al considerar que el testimonio de la víctima tiene que ser considerada como prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia.

En su declaración, la víctima ha relatado que esa tarde iba con su pareja tranquilo y paseando cuando se percataron de que un individuo les estaba siguiendo.

"No le conocía y nos empezó a decir maricones de mierda. Me golpeó por detrás y ya me desperté cuando estaba la Policía", ha narrado. Además, ha detallado que antes una mujer les quiso vender droga, a lo que se negaron.

La víctima ha manifestado que se sintió humillado y ofendido al ser la única motivación de la agresión su orientación sexual y el hecho de ir de la mano de su pareja. Su compañero sentimental ha corroborado su versión y ha comentado que llamó a la Policía porque el herido estaba inconsciente.

A su llegada, los afectados identificaron al agresor en un banco próximo y la víctima le identificó en el mismo lugar. Los agentes han manifestado que éste les comentó que la pareja le había dicho algo a su hija, por lo que se había molestado.

El acusado deberá indemnizar a la víctima en la cantidad de 200 euros por los días de curación de las lesiones sufridas y en 1.000 euros más en concepto de daño moral.

Según el fiscal, los hechos se produjeron la tarde del 16 de octubre de 2022, cuando el procesado se encontraba sentado en un banco a la altura del número 5 de la calle Trópico de Madrid, lugar por el que pasó H. M., quien en ese momento iba agarrado de la mano de su pareja sentimental.

El acusado, actuando exclusivamente motivado por sus prejuicios hacia las personas por razón de su orientación sexual, particularmente, hacia las personas homosexuales, "se dirigió a H. con expresiones tales como: "lo que quiere él no son porros, sino una polla; eres un comepollas, maricón de mierda", no haciendo caso H. a esos comentarios y siguiendo su camino".

No obstante, el acusado se levantó del banco en el que estaba, se fue detrás de la víctima y, movido "por la referida animadversión y con evidente intención de menoscabar la integridad física ajena, propinó un fuerte puñetazo a H. en la cara que hizo que cayera al suelo, volviendo a decirle a él y a su pareja que eran unos maricones de mierda y que tendrían que estar muertos".

A consecuencia de la agresión descrita, H. M. sufrió contusión malar izquierda y herida en cuarto y quinto dedos de la mano izquierda y hubo de invertir en la curación cuatro días sin impedimento para sus ocupaciones habituales.

El perjudicado se sintió humillado y ofendido al haber sido gratuitamente vejado en atención exclusivamente a su orientación sexual, reclamando por estos hechos.