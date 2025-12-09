La VIII edición de la Feria de la Palmerita de Morata regresa el fin de semana con una previsión de 150.000 unidades

Feria de la Palmerita en Morata de Tajuña - AYUNTAMIENTO DE MORATA DE TAJUÑA

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La VIII Feria de la Palmerita regresa este fin de semana a Morata de Tajuña con una nueva cita que combina gastronomía, tradición y cultura en torno al dulce más emblemático del municipio.

En concreto, será el sábado, en horario de 10.00 a 17.00 horas, y el domingo, hasta las 15.00 horas, con actividades gratuitas para esta cita que cada año congrega a miles de visitantes y vecinos y en la que se espera batir récord de palmeritas elaboradas en un fin de semana, con una cifra que ronda las 150.000 unidades.

La cita arrancará el sábado por la mañana con una chocolatada organizada por el Grupo Social de Mujeres en la plaza Mayor, donde también actuarán la Rondalla Morateña y el Grupo de Mayos, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Seguidamente tendrá lugar el momento más esperado del día, la inauguración oficial de la feria y el reparto de la gran palmerita gigante elaborada por la Pastelería de la Torre.

Tras ello, habrá un concierto de la Big Band que tendrá lugar al mediodía y pasacalles que recorrerán las calles del municipio primero con la charanga 'Ron y Bemol' y, más tarde, un espectáculo itinerante 'Fantasía Polar'.

El domingo será el turno del concierto de la Agrupación Musical Morateña, que dará paso a la entrega de la Palmerita de Oro 2025 a la psiquiatra y divulgadora Marian Rojas Estapé, en reconocimiento a su trayectoria profesional y ligazón con el municipio, así como a su difusión del dulce.

Tras este momento central, las calles volverán a llenarse de ambiente navideño gracias al pasacalles 'El Espíritu de la Navidad', seguido de la charanga 'Patatas Band' antes de que el evento se clausure a las tres de la tarde.

ACTIVIDADES GRATUITAS

De forma paralela a estas actividades, durante los dos días de feria se podrá visitar el mercado artesano situado en la plaza Mayor, así como la segunda edición de Morata Mágica, la feria esotérica instalada en Casa Mac-Crohon, que permanecerá abierta de 11.00 a 20.30 horas.

Las familias contarán además con varias zonas de castillos hinchables gratuitos distribuidas por la calle Real, la Avenida de la Constitución y la plaza de Espinardo, así como una zona de ocio en la carpa municipal y otra de food trucks.

El Museo de la Guerra Civil y Posguerra permanecerá abierto al público, al igual que la Oficina de Turismo añadiendo más atractivos a una Feria que ya es todo un referente de las Navidades en la Comunidad de Madrid.

MÁS DE 30 VARIEDADES

El evento está patrocinado por la Comunidad de Madrid y cuenta con la colaboración de los siete obradores participantes (Panadería Conejo, Panificadora Morateña, Pastelería Real, La Dulcería, Paco-Pan, Obrador El Carmen y Pastelería de la Torre).

Este dulce cuenta ya con una treintena de variedades que se pueden adquirir durante todo el año en los obradores locales, desde las clásicas de chocolate a propuestas tan llamativas como palmeritas rellenas de pistacho, fresa, lotus, pantera rosa, ferrero, chocolate Dubái o incluso polvorón.

Hojaldres cuya autenticidad se plasma con un sello de garantía que sólo las procedentes de los hornos morateños tienen y que, además de por su sabor, las diferencia de las imitaciones que han proliferado en los últimos años.