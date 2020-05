Villacís advierte de que se están cometiendo "excesos" en la desescalada que "Madrid no se puede permitir”

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha advertido este jueves de que "se están cometiendo excesos (en la desescalada) que esta ciudad no se puede permitir, ni los sanitarios ni el resto de las personas".

Por ello, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno ha pedido "no bajar la guardia", y ha señalado que "no sirve para nada el desescalamiento que hace que se adopten conductas de riesgo que no se pueden permitir".

Misma tónica ha seguido el regidor, José Luis Martínez-Almeida, quien ha indicado que "son irresponsables todas aquellas conductas que no vayan en la línea de entender que hay riesgo de rebrote o nuevos focos". "No puede haber paso atrás", ha lanzado.