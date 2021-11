Villacís apela a los partidos a que combatan la violencia de género unidos porque las víctimas necesitan confianza

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha apelado a los grupos políticos a que combatan unidos la violencia de género porque las víctimas necesitan confianza en sus administraciones.

"No podemos hacer política con todo", ha subrayado Villacís en el acto institucional por el 25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género, cuando Vox no ha querido situarse tras la pancarta con la que los ediles exigen el fin de las violencias contra las mujeres y cuando un año más el Pleno no tendrá una declaración institucional al no haber acuerdo.

"Este Pleno ha estado muy unido en contra de la evidencia, que es que existe la violencia machista", ha defendido la vicealcaldesa desde CentroCentro, donde ha reclamado visibilizar la violencia para conseguir logros como no normalizarla.

La vicealcaldesa ha recordado cuando años atrás se justificaba la violencia al recluirla a un "ámbito doméstico". "Afortunadamente eso lo hemos cambiado entre todos", ha remarcado.

