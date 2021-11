Espinar subraya que violencia machista no admite tibiezas y reclama al Ayuntamiento que ondee bandera violeta sin miedos

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha subrayado que la lucha contra la violencia machista "no admite tibiezas" y ha reclamado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís que ondeen la bandera violeta "sin miedos".

Antes de participar en el acto institucional por el 25N, Maestre ha remarcado que "la inmensa mayoría de la sociedad madrileña rechaza los ataques de la violencia machista y quiere acuerdos".

"Esperamos que el Ayuntamiento ondee la bandera violeta sin complejos ni miedos frente a aquellos que quieren recortar derechos y libertades y que capitanee esta lucha en la que todos debemos estar unidos y aportando soluciones, no creando mas problemas", ha subrayado.

Sobre la decisión de Vox de no situarse tras la pancarta de condena a las violencias hacia las mujeres, Espinar ha contestado que "el que no está en la pancarta ya se está situando". "El problema lo tiene Vox, no la sociedad madrileña ni el resto de partidos", ha apostillado.