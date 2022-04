Villacís cree que Almeida "lo está pasando muy mal" y remarca que "no hay corrupción" en el Ayuntamiento de Madrid

"Ya he dicho que no voy a hacer una moción de censura", señala la vicealcaldesa

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Cs en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha aseverado este lunes que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "lo está pasando muy mal" debido a las informaciones sobre la presunta intervención de su primo en contratos de material sanitario para el Ayuntamiento, si bien ha remarcado que en el Consistorio "no hay corrupción" ya que ni está imputado ni está siendo investigado.

"No hay corrupción. El alcalde no está imputado y el Ayuntamiento no está siendo investigado. Ya hemos dicho que nos personamos como perjudicados", ha manifestado ante los medios de comunicación durante su visita al Almacén de la Villa, donde se recopila la ayuda para enviar a Ucrania.

Sobre la adquisición de material sanitario en la pandemia, la vicealcaldesa ha señalado que el Gobierno municipal estaba "desesperado por conseguirlas" para personal como policías y bomberos, pues "era lo que prevenía enfermar y morir; eran imprescindibles".

Tal y como anunció este pasado jueves, solicitarán una auditoría externa y otra a la Cámara de Cuentas, previo paso por Pleno, para "ver si ha habido errores en los procesos", ya que "en ese momento no se tenía el tiempos suficiente para ver la adecuación de todos los procesos". "La funcionaria trabajó esos días con mucha presión, diligencia, pero con conciencia de que muchos funcionarios tenían que estar protegidos. No dormíamos pensando que había gente que tenía que salir a trabajar. Hay que vivir esa situación para entender muchas cosas", ha detallado.

Requerida por la posibilidad de una moción de censura, Villacís ha vuelto a negar esa posibilidad y ha expresado que "por el poder, no merece la pena el precio que se paga, que es ser un corrupto moral". En este punto ha hecho mención al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, algo que, ha remachado, ella no es. "He decidido actuar con coherencia, mantenernos limpios", ha añadido.

"Ya he dicho que no voy a hacer una moción de censura. No hablamos de corrupción. Ni el alcalde ni el Ayuntamiento están imputados. Yo no hago trampas. Si la política te corrompe hasta tal punto como Mañueco, te tienes que retirar", ha advertido.