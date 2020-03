Villacís critica la 'Ley Celaá' porque "restringe la libertad de los padres": "Si funciona bien, no lo toques"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado este martes la llamada 'Ley Celaá' porque a su juicio "trata de restringir no solo las escuelas concertadas, sino también la libertad de elección de los padres", algo que considera "un anacronismo que va totalmente opuesto a lo evolutivo, que tiene que ser que se amplíe la libertad de los padres, que uno pueda decidir cuál es la mejor educación para sus hijos".

Tras la firma de un convenio de colaboración para implantar en Madrid el programa 'Adopta un abuelo', Villacís defiende que algunas enseñanzas son básicas y tienen que garantizarse en el ámbito de los menores pero pide a la ministra de Educación, Isabel Celaá que no cercene la libertad educativa. "Si algo funciona, como en Madrid, no tiene que cambiarse. Si algo funciona bien, no lo toques", ha reiterado.

La vicealcaldesa le ha pedido que enfoque su nueva ley en lo que funcione y todos los partidos se sienten en torno al fracasado Pacto Nacional por la Educación.

"La ministra ha corrido a presentarnos esto cuando fue el PSOE quien se levantó del Pacto Nacional, que es tan fundamental para este país. Ya no como política, sino como madre, estamos hartos de que nos cambien los planes de enseñanza. No llevan a ninguna parte. Nos está dando unas cifras que no son las que nos gustaría tener a nivel europeo y deberían enfocarse en cosas más importantes, como el abandono en una edad temprana, que la enseñanza sea mucho más práctica. Es lo que hablamos los padres a las puertas de los colegios, no lo que quiere hacer Celáa, que es restringirnos, pero no proponen nada. Esa es la dinámica del PSOE", ha criticado.