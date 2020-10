Villacís descarta "rotundamente" elecciones y moción de censura en la Comunidad: "Eso no va a ocurrir"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha descartado "rotundamente" este martes la posibilidad de anticipar elecciones en la Comunidad de Madrid así como una moción de censura contra la actual jefa del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, y ha apuntado que "eso no va a ocurrir".

"Eso no va a ocurrir. Es momento de serenarse, de tranquilizarse, de ser capaces de hacer cosas que no se han hecho; no va a haber elecciones, no va a haber moción de censura", ha expresado en una entrevista en 'RNE' recogida por Europa Press en la que ha pedido "sosiego".

Y es que para Villacís "no es momento de encender la mecha de nada", por lo que ha llamado a mantener "altura de miras y unidad", y ha recordado que en el Consistorio de la capital fueron capaces de alcanzar los 'Acuerdos de la Villa'.

Ha reconocido las "discrepancias" entre Ayuso y el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, y las ha circunscrito al "estrés" al que ha sido sometido el Gobierno regional durante la pandemia de coronavirus. Además, ha reconocido que ella también las tiene con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.