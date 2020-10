Almeida niega "riesgo de ruptura" en el gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este martes que "no hay riesgo de ruptura" en el gobierno de coalición entre PP y Cs en la Comunidad de Madrid. "No creo que se vaya a romper", ha manifestado durante su visita a la Quinta de Torre Arias.

Ha reconocido que hay discrepancias entre la jefa del Ejecutivo, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado, pero como las hay también entre él y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en el Consistorio.

"No estamos de acuerdo en todo lo que hacemos ni en todo lo que decimos, y en la Comunidad aplican también estos parámetros. No hay riesgo de ruptura en ese gobierno", ha apostillado a renglón seguido.

En esta misma línea, la vicealcaldesa ha descartado "rotundamente" este martes la posibilidad de anticipar elecciones en la Comunidad de Madrid así como una moción de censura contra Díaz Ayuso, y ha apuntado que "eso no va a ocurrir".

"Eso no va a ocurrir. Es momento de serenarse, de tranquilizarse, de ser capaces de hacer cosas que no se han hecho; no va a haber elecciones, no va a haber moción de censura", ha expresado Begoña Villacís.