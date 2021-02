Villacís dice que "anormalidad democrática es no poder hacer campaña" y que "los fascistas nunca son los acosados"

Vox echa en falta apoyo político y Villacís afea la ausencia de Ortega porque "quien mucho abarca, poco aprieta"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha sostenido parafraseando al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que "anormalidad democrática es no poder hacer campaña", a colación de los ataques a Vox en las elecciones catalanas, a lo que ha añadido que "los fascistas nunca son los acosados".

Ha sido la concejala de Vox Aránzazu Cabello la que ha expuesto en la comisión de Vicealcaldía --en la que ha sustituido al portavoz y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, que se encuentra en Cataluña participando en la campaña-- que se han sentido "muy solos" por parte del resto de formaciones políticas del Ayuntamiento tras los "ataques sistemáticos sufridos".

"Nos hemos sentido muy solos porque no hemos tenido el apoyo de los grupos con contundencia, y en algunos casos con una ausencia completa de ese apoyo", ha lamentado Cabello.

Villacís le ha contestado con un tuit de apoyo enviado al Grupo Municipal de Vox hace dos semanas, que el propio grupo agradecía en la misma red social porque "la libertad y la democracia es una batalla de todos".

Eso le ha llevado a afear la ausencia de Ortega Smith en la comisión municipal. "No es excusa que está de campaña", ha lanzado la también portavoz de Cs porque ella también ha participado en la campaña catalana pero, aún así, ha acudido a la reunión de Vicealcaldía.

"Nos han votado los madrileños para que trabajemos para esta institución. Quien mucho abarca, poco aprieta", ha aleccionado dirigiéndose a la bancada de Vox. "No me lo ponga de excusa (el hecho de estar en la campaña catalana) porque tiene que dar la cara aquí por respeto a la oposición y a los madrileños", ha defendido Villacís.

Cabello, por su parte, ha replicado que Ortega "siempre está pero es el secretario general de Vox", unido a que la normativa permite que ella pueda sustituirle en la comisión. "Y me puedo sentir ofendida", ha contestado a la vicealcaldesa después de que afeara la ausencia en el Ayuntamiento del también diputado nacional.

"No ponga la campaña de excusa para no cumplir con sus labores institucionales", ha reaccionado Villacís, que ha insistido en el rechazo de su grupo a toda forma de violencia porque "eso es anormalidad democrática, no poder hacer campaña es anormalidad democrática". "Y siempre hay acosados y acosadores y para mi los fascistas nunca son los acosados", ha concluido.