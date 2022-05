Villacís, sobre la inexistencia de clases sociales en la región según Ayuso: "En Madrid hay vulnerabilidad"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, comparece en la sesión ordinaria de la Comisión no Permanente de Investigación por el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, comparece en la sesión ordinaria de la Comisión no Permanente de Investigación por el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press

La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha remarcado que en la capital "hay vulnerabilidad", que hay "más en unos barrios que en otros" y que hay que trabajar para que "vivas donde vivas puedas tener las mismas oportunidades".

Así ha respondido a los medios de comunicación tras la Carrera de la Mujer al ser preguntada por las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ayer en un mitin en Arganda del Rey cuando señaló que en la autonomía "no hay clasismo porque no se está pendiente de cuánto gana cada uno" y porque "no hay clases sociales en contra de lo que intenta vender la izquierda".

Villacís ha recordado que se ha impulsado en el Consistorio el programa 'Iguala', en el que se invierte en identificar qué barrios son más vulnerables para poder dedicarse "a lo importante" que es "que haya igualdad de oportunidades".

"En Madrid cada uno le puede llamar como quiera, en Madrid hay vulnerabilidad y hay otros barrios donde hay menos vulnerabilidad y nosotros tenemos un programa que lo reconoce", ha resumido.