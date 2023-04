Villacís no considera la marcha de Aniorte y Niño un ataque personal pero no ve bien "que se salte" acuerdo de gobierno

"Se me ha ofrecido la posibilidad de ser alcaldesa y todas las veces he renunciado por ser leal", remarca



MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y candidata de CS a la Alcaldía, Begoña Villacís, no considera que la marcha de la formación 'naranja' de los concejales Pepe Aniorte y Ángel Niño --el grupo municipal los sitúa en un próximo Pleno como concejales no adscritos entre rumores de su paso al PP-- sea un ataque personal contra ella pero, en todo caso, no ve bien "que se salte" un acuerdo de gobierno.

"A mí se me ha ofrecido la posibilidad de ser alcaldesa en reiteradas ocasiones y todas las veces he renunciado a ello por ser leal", ha destacado desde el Rastro.

Villacís también se ha alejado de la postura de la líder de su partido, Patricia Guasp, que ha afeado al PP en una entrevista con Europa Press basar su política de fichajes en esta práctica, la de captar a miembros de CS, porque "no es jugar limpio". "Yo no estoy pensando en eso sino en mi lista. Les deseo lo mejor (a Aniorte y Niño) y punto", ha trasladado a los periodistas.

En todo caso, Begoña Villacís no ve la marcha de sus hasta ahora dos ediles como un ataque personal. "No, porque yo no soy así. A mí lo que no me parece bien es que, habiendo un acuerdo de gobierno, que se salte", ha señalado.

CASO MASCARILAS Y ESPIONAJE

Después de defender que el de CS y PP ha sido "un buen gobierno" de coalición, Villacís ha remarcado que siempre han buscando la "transparencia", sobre todo "cuando las cosas se han puesto mal para al Partido Popular, que les ha pasado en varias ocasiones, como con el caso mascarillas, como con el caso espionaje a la presidenta Isabel Díaz Ayuso".

"A mí se me ha ofrecido la posibilidad de ser alcaldesa en reiteradas ocasiones y todas las veces he renunciado a ello por ser leal. Para mí la palabra es algo muy importante y yo sólo espero que todos seamos así, porque yo creo que la lealtad se tiene que pagar con lealtad", ha remarcado.

Ahora sus energías están puestas en "seguir adelante preparando una lista si cabe mejor que la de hace cuatro años". Con ella busca "garantizar la continuidad de lo que mejor ha funcionado de este gobierno y enriquecerla con perfiles mejores todavía porque van a ser estos cuatro años muy importantes para la ciudad de Madrid".

Begoña Villacís tiene claro que Madrid está en "un punto de inflexión" y que los próximos cuatro años "van a ser vitales". "Y en estos cuatro años tiene que sí o sí haber un gobierno liberal y nosotros nos vamos a encargar de ello", ha zanjado.