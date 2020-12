Villacís pide una solución al conflicto en Cañada Real: "Necesitamos que Delegación de Gobierno intervenga ya"

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido una solución al conflicto con los suministros de luz y agua en la Cañada Real y ha insistido en que se necesita que Delegación de Gobierno "intervenga ya".

En una entrevista en 'TVE' recogida por Europa Press, la vicealcaldesa ha recordado que su Gobierno ha hecho más realojos en la Cañada Real que la anterior Corporación municipal dirigida por Manuela Carmena y ha ofrecido alternativa habitacional a todas las personas con niños.

"No han aceptado muchos de ellos y lo entiendo, son sus casas. Hay que entender esa situación. Muchas veces son familias que quieren vivir cerca" ha aclarado.

Asimismo, ha señalado que se han puesto en contacto con Delegación de Gobierno porque se necesita que se localicen las plantaciones ilegales de marihuana que hacen que salte la luz, según defiende la compañía eléctrica encargada del suministro.

"Con el frío que está haciendo ahora mismo necesitamos que Delegación de Gobierno intervenga ya. Yo entiendo que tiene problemas jurídicos para hacer buscar solución, pero le exigiría más eficacia. Llevamos meses diciendo que está ocurriendo esto", ha apuntado.

Villacís ha exigido que Delegación de Gobierno "tiene que hacer su parte" después de que el Ayuntamiento haya llevado a cabo hasta 1.100 realojos, haya dado una alternativa habitacional y haya puesto "la maquinaria a funcionar".

Aunque ha aclarado que el representante del Gobierno central en Madrid "no es que no quiera hacerlo", si no que "tiene sus complicaciones" pero que se necesita "más rapidez" en la toma de decisiones.