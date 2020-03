Villacís:"El Gobierno tiene la mejor de las disposiciones pero las mascarillas no llegan y las necesitamos"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha trasladado que el Gobierno central tiene con el Ayuntamiento "la mejor de las disposiciones" pero "las mascarillas no llegan" y se necesitan "urgentemente".

Villacís ha defendido la postura del Ayuntamiento en esta crisis del coronavirus como la de una "institución fiable que se comporta con lealtad institucional" y ha pedido que todas las administraciones trabajen "de manera unida y engrasada" pero eso no quita que haya reclamado protección para colectivos como la Policía Municipal o las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio.

"Tenemos trabajos en la ciudad que son esenciales y que no se pueden desarrollar bien porque no hay equipos de protección individual. Es lo que pasa con la Policía, que no está siendo reconocida como colectivo de riesgo cuando sí lo es. O con las trabajadoras sociales, que van a casa de nuestros mayores", ha descrito la vicealcaldesa. Tampoco se ha olvidado de los trabajadores de los servicios funerarios.

"Nos hemos reunido con el gobierno y siempre ha habido un buen trato con ellos, la mejor de las disposiciones, pero las mascarillas no llegan y las necesitamos urgentemente", ha reiterado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.